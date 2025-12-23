ua en ru
Золото и серебро обновили рекорды из-за обострения между США и Венесуэлой

Вторник 23 декабря 2025 14:14
UA EN RU
Золото и серебро обновили рекорды из-за обострения между США и Венесуэлой Фото: золото и серебро обновили рекорды из-за обострения между США и Венесуэлой (flickr com)
Автор: Ірина Глухова

Во вторник, 23 декабря, цены на золото достигли исторического максимума, превысив отметку в 4 500 долларов за унцию. Параллельно серебро также обновило свой рекорд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Цены на металлы выросли на 0,9% и достигли 4 486,55 доллара за унцию

Спотовая цена на золото выросла на 0,9% и достигли 4 486,55 доллара за унцию после того, как в течение сессии металл обновил исторический максимум на уровне 4 497,55 доллара.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в феврале подорожали на 1,1%, до 4 519,20 доллара за унцию.

Серебро показало рост на 0,8% - до 69,56 доллара за унцию, после достижения рекордной отметки 69,98 доллара.

С начала года серебро прибавило более 141%, опередив золото по темпам роста из-за дефицита предложения, высокого промышленного спроса и активного притока инвестиций.

Спотовая платина подскочила на 2,2 % - до 2 167,25 долларов, что является максимумом более чем за 17 лет, а палладий вырос на 2,5 % - до трехлетнего пика 1 803,91 доллара, следуя за ростом золота и серебра. Д

Как реагируют рынки

Как пояснил аналитик, напряжение между США и Венесуэлой держат золото в поле зрения инвесторов как хедж неопределенности.

По его словам, покупатели продолжают рассматривать драгоценные металлы как эффективный способ диверсификации портфелей и сохранения стоимости.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил "блокаду" всех подсанкционных нефтяных танкеров, заходящих и выходящих из Венесуэлы.

Дополнительную поддержку золоту оказали сообщения о том, что Трамп может уже в начале января объявить нового председателя Федеральной резервной системы. Рынки закладывают в цены два снижения ставок в следующем году на фоне ожиданий более мягкой монетарной политики.

Золото, классический "тихоходный" актив во времена геополитической и экономической турбулентности, с начала года выросло более чем на 70 % - пользуясь сочетанием факторов: геополитические риски, ожидания снижения ставок, закупки центробанками, дедолларизация, приток средств в ETF.

Конфликт между США и Венесуэлой

16 декабря Дональд Трамп распорядился ввести морскую блокаду подсанкционных нефтяных танкеров, которые направляются в Венесуэлу или выходят из ее портов.

Уже на следующий день, 17 декабря, он заявил в соцсети Truth Social, что Венесуэла должна "немедленно" вернуть Соединенным Штатам "нефть, землю и другие активы", которые, по его словам, были ранее украдены.

В ответ власти Венесуэлы назвали эти требования США "гротескной угрозой", что, по их мнению, грубо нарушает нормы международного права.

Кроме того, США захватили нефтяной танкер у берегов Венесуэлы, который находится под санкциями.

Также стало известно, что Трамп не исключил в будущем возможной военной кампании против Венесуэлы.

