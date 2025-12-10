Трамп подтвердил захват танкера и угрожает новыми действиями против Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские военные захватили венесуэльский танкер. Он анонсировал новые действия против Венесуэлы в скором времени.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Трампа для прессы.
Трамп заявил, что это был "интересный день с точки зрения новостей". По его словам, танкер был захвачен у побережья Венесуэлы. При этом Трамп анонсировал "другие вещи", имея в виду действия против режима Николаса Мадуро.
"Большой танкер, очень большой. На самом деле это самый большой танкер, когда-либо захваченный. И будут происходить другие вещи, так что вы увидите это позже и об этом будете говорить позже с другими людьми. Очень тревожно для меня и для страны", - сказал он в ответ на вопрос журналистов.
Отметим, чуть ранее СМИ сообщили, что 10 декабря 2025 года американские военные перехватили и взяли под контроль нефтяной танкер, который находился под санкциями, вблизи берегов Венесуэлы.
Захват танкера произошел на фоне того, что администрация США значительно усилила давление на венесуэльского диктатора Николаса Мадуро, обвиняя его в контроле над операцией по наркоторговле.
Мадуро, как пишут СМИ, даже готов уйти в отставку, но не раньше, чем через 18 месяцев. Белый дом со своей стороны настаивает, чтобы союзник российского диктатора Владимира Путина немедленно покинул пост лидера Венесуэлы.