Трамп не исключил возможной войны с Венесуэлой, - NBC News

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не исключил в будущем возможной военной кампании против Венесуэлы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

"Я этого не исключаю, нет", - сказал Трамп в эфире телеканала.

Президент также анонсировал ужесточение мер в отношении нефтяных танкеров у берегов Венесуэлы, в частности их блокировку.

"Все зависит от них (правительства Венесуэлы - ред.). Если они продолжат маршруты, то плывут к одному из наших портов", - добавил президент США.

При этом NBC News отмечает, что Трамп отказался отвечать на вопрос, является ли свержение венесуэльского президента Николаса Мадуро конечной целью его политики на этом направлении.

"Он точно знает, чего я хочу", - ответил президент США.