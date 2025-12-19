Трамп не исключил возможной войны с Венесуэлой, - NBC News
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не исключил в будущем возможной военной кампании против Венесуэлы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
"Я этого не исключаю, нет", - сказал Трамп в эфире телеканала.
Президент также анонсировал ужесточение мер в отношении нефтяных танкеров у берегов Венесуэлы, в частности их блокировку.
"Все зависит от них (правительства Венесуэлы - ред.). Если они продолжат маршруты, то плывут к одному из наших портов", - добавил президент США.
При этом NBC News отмечает, что Трамп отказался отвечать на вопрос, является ли свержение венесуэльского президента Николаса Мадуро конечной целью его политики на этом направлении.
"Он точно знает, чего я хочу", - ответил президент США.
Что предшествовало
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил 16 декабря, что отдает приказ о полной блокаде для всех подсанкционных нефтяных танкеров, которые направляются в Венесуэлу или выходят из ее вод. По его словам, это будет продолжаться до тех пор, пока Венесуэла не вернет США "всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее у нас украли".
Также президент США заявил, что режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро объявлен "иностранной террористической организацией".
К тому же на прошлой неделе США захватили нефтяной танкер у берегов Венесуэлы, который находится под санкциями. Кроме того, армада из четырех танкеров, которые изначально направлялись в Венесуэлу, изменили свой курс после того, как США захватили танкер "Шкипер".
Трамп неоднократно заявлял, что США могут наносить удары по объектам на земле и что Мадуро следует отстранить от власти.
В свою очередь правительство Мадуро охарактеризовало действия США как попытку захватить нефтяные запасы Венесуэлы, крупнейшие в мире.