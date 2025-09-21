"Золотой мяч" без ПСЖ: звездные партнеры Забарного официально пропустят церемонию вручения приза

Победители Лиги чемпионов-2024/25, футболисты "Пари Сен-Жермен", не смогут посетить церемонию вручения "Золотого мяча", которая состоится 22 сентября в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Лигу профессионального футбола Франции .

Что случилось с французским классическим

На воскресенье, 21 сентября, был запланирован центральный поединок 5-го тура чемпионата Франции между "Марселем" и ПСЖ. Матч должен был начаться на стадионе "Велодром" в Марселе в 21:45 по киевскому времени.

Однако решением префекта департамента Буш-дю-Рон французское классическое было отменено. Причиной стали сложные погодные условия: вечером воскресенья на юге Франции ожидаются штормовой ветер и сильные ливни.

Мяч или матч

Впоследствии Лига профессионального футбола Франции утвердила новую дату поединка: понедельник, 22 сентября, в 21:00.

Но это время совпадает с началом церемонии вручения "Золотого мяча"-2025, которая именно в 21 час стартует в Париже.

Таким образом игроки ПСЖ не смогут присутствовать на одном из главных футбольных событий года, ведь будут задействованы в ключевом матче чемпионата Франции.

Отметим, что в официальный список номинантов включены восемь футболистов, которые сейчас защищают цвета ПСЖ. Это - Нуну Мендеш, Ашраф Хакими, Жоау Невеш, Фабиан Руис, Витинья, Хвича Кварацхелия, Усман Дембеле и Дезире Дуэ.

Двух из них - Дембеле и Витинью - называют среди наиболее реальных претендентов. Впрочем, сейчас почти все уверены, что трофей достанется именно Дембеле.

А для полузащитника парижан дилеммы как раз не существует. Усман сейчас восстанавливается после травмы и никак не может помочь команде в игре с "Марселем". Так что с чистой совестью может посетить торжественное событие и забрать свой приз.

Илья Забарный в составе ПСЖ (фото: Getty Images)

Что надо Забарному и партнерам

Одноклубникам Дембеле, в свою очередь, надо будет не испортить праздник своему лидеру и отметить знаменательное в истории клуба событие победой.

После 4-х туров ПСЖ уверенно возглавляет таблицу Лиги 1, имея в своем активе 12 очков. "Марсель" набрал шесть пунктов и занимает восьмую строчку.