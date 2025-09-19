Лига чемпионов: кто возглавляет таблицу и кто лучший бомбардир
Стартовый тур Лиги чемпионов-2025/26 принес несколько неожиданных результатов и вообще стал неплохим запевом, что обещает интересный турнир в дальнейшем.
О главном в первом туре турнира - рассказывает РБК-Украина.
Разгромы и лидеры
Из 18-ти поединков на старте, 4 завершились вничью, в 14-ти случаях - победила одна из команд.
В четырех матчах зафиксированы разгромные победы. Бельгийский "Брюгге" и португальский "Спортинг" разбили своих соперников с разницей в три мяча, немецкий "Айнтрахт" и французский ПСЖ - в четыре. Именно эти клубы сейчас являются лидерами в общей турнирной таблице.
Лига чемпионов-2025/26, результаты 1-го тура
Вторник, 16 сентября
- "Атлетик" (Испания) - "Арсенал" (Англия) - 0:2
- ПСВ (Нидерланды) - "Юнион" (Бельгия) - 1:3
- "Бенфика" (Португалия) - "Карабах" (Азербайджан) - 2:3
- "Реал" (Испания) - "Марсель" (Франция) - 2:1
- "Тоттенхэм" (Англия) - "Вильярреал" (Испания) - 1:0
- "Ювентус" (Италия) - "Боруссия" Д (Германия) - 4:4
Среда, 17 сентября
- "Олимпиакос" (Греция) - "Пафос" (Кипр) - 0:0
- "Славия" (Чехия) - "Буде-Глимт" (Норвегия) - 2:2
- "Аякс" (Нидерланды) - "Интер" (Италия) - 0:2
- "Бавария" (Германия) - "Челси" (Англия) - 3:1
- "Ливерпуль" (Англия) - "Атлетико" (Испания) - 3:2
- ПСЖ (Франция) - "Аталанта" (Италия) - 4:0
Четверг, 18 сентября
- "Брюгге" (Бельгия) - "Монако" (Франция) - 4:1
- "Копенгаген" (Дания) - "Байер" (Германия) - 2:2
- "Айнтрахт" (Германия) - "Галатасарай" (Турция) - 5:1
- "Манчестер Сити" (Англия) - "Наполи" (Италия) - 2:0
- "Ньюкасл" (Англия) - "Барселона" (Испания) - 1:2
- "Спортинг" (Португалия) - "Кайрат" (Казахстан) - 4:1
Турнирная таблица, топ-14
- "Айнтрахт" - 3 очка (мячи - 5:1)
- ПСЖ - 3 (4:0)
- "Брюгге" - 3 (4:1)
- "Спортинг" - 3 (4:1)
- "Юнион" - 3 (3:1)
- "Бавария" - 3 (3:1)
- "Арсенал" - 3 (2:0)
- "Интер" - 3 (2:0)
- "Манчестер Сити" - 3 (2:0)
- "Карабах" - 3 (3:2)
- "Ливерпуль" - 3 (3:2)
- "Барселона" - 3 (2:1)
- "Реал" - 3 (2:1)
- "Тоттенхэм" - 3 (1:0)
Лучшие бомбардиры
Ни одному футболисту не удалось сделать хет-трик или забить больше. Однако сразу девять игроков отметились дублями. Они после стартовых поединков и возглавляют бомбардирскую гонку.
Лучшие бомбардиры ЛЧ:
- Гарри Кейн ("Бавария") - 2
- Килиан Мбаппе ("Реал") - 2
- Йонатан Буркардт ("Айнтрахт") - 2
- Маркос Льоренте ("Атлетико") - 2
- Маркюс Тюрам ("Интер") - 2
- Юссуфа Мбоджи ("Славия") - 2
- Маркус Рашфорд ("Барселона") - 2
- Душан Влахович ("Ювентус") - 2
- Франсишку Тринкан ("Спортинг") - 2
Алексей Кащук принес "Карабаху" сенсационную победу над "Бенфикой" (фото: facebook.com/FKQarabagh)
Как сыграли украинцы
Анатолий Трубин и Георгий Судаков из "Бенфики" вышли в стартовом составе в поединке с "Карабахом" и провели на поле все 90 минут. Судаков отметился двумя ассистами, а Трубин - трижды вынимал мяч из сетки.
В составе "Карабаха" победный гол забил Алексей Кащук, вышедший на замену на 77-й минуте. Матч завершился в пользу азербайджанского клуба (3:2).
Илья Забарный дебютировал за ПСЖ в Лиге чемпионов в поединке с "Аталантой". Он вышел на поле на 75-й минуте и присоединился к разгромной победе парижан - 4:0.
Андрей Лунин из "Реала" был в заявке на игру против "Марселя" (2:1), однако весь матч провел на скамейке запасных.
Роман Яремчук пропустил поединок "Олимпиакос" - "Пафос" (0:0) из-за травмы.
Когда следующий тур
Матчи 2-го тура Лиги чемпионов состоится 30 сентября и 1 октября.
"Бенфика" Трубина и Судакова встретится в Лондоне с "Челси". ПСЖ Забарного - в гостях сыграет с "Барселоной".
"Реал" Лунина - посетит "Кайрат", "Олимпиакос" Яремчука - "Арсенал", а "Карабах" Кащука - дома примет "Копенгаген".
