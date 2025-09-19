ua en ru
Лига чемпионов: кто возглавляет таблицу и кто лучший бомбардир

Пятница 19 сентября 2025 09:25
Лига чемпионов: кто возглавляет таблицу и кто лучший бомбардир Фото: Немецкий "Айнтрахт" лидер турнирной гонки на старте (x.com/eintrachtint)
Автор: Андрей Костенко

Стартовый тур Лиги чемпионов-2025/26 принес несколько неожиданных результатов и вообще стал неплохим запевом, что обещает интересный турнир в дальнейшем.

О главном в первом туре турнира - рассказывает РБК-Украина.

Разгромы и лидеры

Из 18-ти поединков на старте, 4 завершились вничью, в 14-ти случаях - победила одна из команд.

В четырех матчах зафиксированы разгромные победы. Бельгийский "Брюгге" и португальский "Спортинг" разбили своих соперников с разницей в три мяча, немецкий "Айнтрахт" и французский ПСЖ - в четыре. Именно эти клубы сейчас являются лидерами в общей турнирной таблице.

Лига чемпионов-2025/26, результаты 1-го тура

Вторник, 16 сентября

  • "Атлетик" (Испания) - "Арсенал" (Англия) - 0:2
  • ПСВ (Нидерланды) - "Юнион" (Бельгия) - 1:3
  • "Бенфика" (Португалия) - "Карабах" (Азербайджан) - 2:3
  • "Реал" (Испания) - "Марсель" (Франция) - 2:1
  • "Тоттенхэм" (Англия) - "Вильярреал" (Испания) - 1:0
  • "Ювентус" (Италия) - "Боруссия" Д (Германия) - 4:4

Среда, 17 сентября

  • "Олимпиакос" (Греция) - "Пафос" (Кипр) - 0:0
  • "Славия" (Чехия) - "Буде-Глимт" (Норвегия) - 2:2
  • "Аякс" (Нидерланды) - "Интер" (Италия) - 0:2
  • "Бавария" (Германия) - "Челси" (Англия) - 3:1
  • "Ливерпуль" (Англия) - "Атлетико" (Испания) - 3:2
  • ПСЖ (Франция) - "Аталанта" (Италия) - 4:0

Четверг, 18 сентября

  • "Брюгге" (Бельгия) - "Монако" (Франция) - 4:1
  • "Копенгаген" (Дания) - "Байер" (Германия) - 2:2
  • "Айнтрахт" (Германия) - "Галатасарай" (Турция) - 5:1
  • "Манчестер Сити" (Англия) - "Наполи" (Италия) - 2:0
  • "Ньюкасл" (Англия) - "Барселона" (Испания) - 1:2
  • "Спортинг" (Португалия) - "Кайрат" (Казахстан) - 4:1

Турнирная таблица, топ-14

  1. "Айнтрахт" - 3 очка (мячи - 5:1)
  2. ПСЖ - 3 (4:0)
  3. "Брюгге" - 3 (4:1)
  4. "Спортинг" - 3 (4:1)
  5. "Юнион" - 3 (3:1)
  6. "Бавария" - 3 (3:1)
  7. "Арсенал" - 3 (2:0)
  8. "Интер" - 3 (2:0)
  9. "Манчестер Сити" - 3 (2:0)
  10. "Карабах" - 3 (3:2)
  11. "Ливерпуль" - 3 (3:2)
  12. "Барселона" - 3 (2:1)
  13. "Реал" - 3 (2:1)
  14. "Тоттенхэм" - 3 (1:0)

Лучшие бомбардиры

Ни одному футболисту не удалось сделать хет-трик или забить больше. Однако сразу девять игроков отметились дублями. Они после стартовых поединков и возглавляют бомбардирскую гонку.

Лучшие бомбардиры ЛЧ:

  • Гарри Кейн ("Бавария") - 2
  • Килиан Мбаппе ("Реал") - 2
  • Йонатан Буркардт ("Айнтрахт") - 2
  • Маркос Льоренте ("Атлетико") - 2
  • Маркюс Тюрам ("Интер") - 2
  • Юссуфа Мбоджи ("Славия") - 2
  • Маркус Рашфорд ("Барселона") - 2
  • Душан Влахович ("Ювентус") - 2
  • Франсишку Тринкан ("Спортинг") - 2

Как сыграли украинцы

Анатолий Трубин и Георгий Судаков из "Бенфики" вышли в стартовом составе в поединке с "Карабахом" и провели на поле все 90 минут. Судаков отметился двумя ассистами, а Трубин - трижды вынимал мяч из сетки.

В составе "Карабаха" победный гол забил Алексей Кащук, вышедший на замену на 77-й минуте. Матч завершился в пользу азербайджанского клуба (3:2).

Илья Забарный дебютировал за ПСЖ в Лиге чемпионов в поединке с "Аталантой". Он вышел на поле на 75-й минуте и присоединился к разгромной победе парижан - 4:0.

Андрей Лунин из "Реала" был в заявке на игру против "Марселя" (2:1), однако весь матч провел на скамейке запасных.

Роман Яремчук пропустил поединок "Олимпиакос" - "Пафос" (0:0) из-за травмы.

Когда следующий тур

Матчи 2-го тура Лиги чемпионов состоится 30 сентября и 1 октября.

"Бенфика" Трубина и Судакова встретится в Лондоне с "Челси". ПСЖ Забарного - в гостях сыграет с "Барселоной".

"Реал" Лунина - посетит "Кайрат", "Олимпиакос" Яремчука - "Арсенал", а "Карабах" Кащука - дома примет "Копенгаген".

Ранее мы сообщили, что легендарный Моуринью стал тренером Трубина и Судакова в "Бенфике".

Также читайте, кто такой Алексей Кащук, который похоронил "Бенфику" в ЛЧ.

