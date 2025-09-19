Лига чемпионов: кто возглавляет таблицу и кто лучший бомбардир

Стартовый тур Лиги чемпионов-2025/26 принес несколько неожиданных результатов и вообще стал неплохим запевом, что обещает интересный турнир в дальнейшем.

Разгромы и лидеры

Из 18-ти поединков на старте, 4 завершились вничью, в 14-ти случаях - победила одна из команд.

В четырех матчах зафиксированы разгромные победы. Бельгийский "Брюгге" и португальский "Спортинг" разбили своих соперников с разницей в три мяча, немецкий "Айнтрахт" и французский ПСЖ - в четыре. Именно эти клубы сейчас являются лидерами в общей турнирной таблице.

Лига чемпионов-2025/26, результаты 1-го тура

Вторник, 16 сентября

"Атлетик" (Испания) - "Арсенал" (Англия) - 0:2

ПСВ (Нидерланды) - "Юнион" (Бельгия) - 1:3

"Бенфика" (Португалия) - "Карабах" (Азербайджан) - 2:3

"Реал" (Испания) - "Марсель" (Франция) - 2:1

"Тоттенхэм" (Англия) - "Вильярреал" (Испания) - 1:0

"Ювентус" (Италия) - "Боруссия" Д (Германия) - 4:4

Среда, 17 сентября

"Олимпиакос" (Греция) - "Пафос" (Кипр) - 0:0

"Славия" (Чехия) - "Буде-Глимт" (Норвегия) - 2:2

"Аякс" (Нидерланды) - "Интер" (Италия) - 0:2

"Бавария" (Германия) - "Челси" (Англия) - 3:1

"Ливерпуль" (Англия) - "Атлетико" (Испания) - 3:2

ПСЖ (Франция) - "Аталанта" (Италия) - 4:0

Четверг, 18 сентября

"Брюгге" (Бельгия) - "Монако" (Франция) - 4:1

"Копенгаген" (Дания) - "Байер" (Германия) - 2:2

"Айнтрахт" (Германия) - "Галатасарай" (Турция) - 5:1

"Манчестер Сити" (Англия) - "Наполи" (Италия) - 2:0

"Ньюкасл" (Англия) - "Барселона" (Испания) - 1:2

"Спортинг" (Португалия) - "Кайрат" (Казахстан) - 4:1

Турнирная таблица, топ-14

"Айнтрахт" - 3 очка (мячи - 5:1) ПСЖ - 3 (4:0) "Брюгге" - 3 (4:1) "Спортинг" - 3 (4:1) "Юнион" - 3 (3:1) "Бавария" - 3 (3:1) "Арсенал" - 3 (2:0) "Интер" - 3 (2:0) "Манчестер Сити" - 3 (2:0) "Карабах" - 3 (3:2) "Ливерпуль" - 3 (3:2) "Барселона" - 3 (2:1) "Реал" - 3 (2:1) "Тоттенхэм" - 3 (1:0)

Лучшие бомбардиры

Ни одному футболисту не удалось сделать хет-трик или забить больше. Однако сразу девять игроков отметились дублями. Они после стартовых поединков и возглавляют бомбардирскую гонку.

Лучшие бомбардиры ЛЧ:

Гарри Кейн ("Бавария") - 2

Килиан Мбаппе ("Реал") - 2

Йонатан Буркардт ("Айнтрахт") - 2

Маркос Льоренте ("Атлетико") - 2

Маркюс Тюрам ("Интер") - 2

Юссуфа Мбоджи ("Славия") - 2

Маркус Рашфорд ("Барселона") - 2

Душан Влахович ("Ювентус") - 2

Франсишку Тринкан ("Спортинг") - 2

Алексей Кащук принес "Карабаху" сенсационную победу над "Бенфикой" (фото: facebook.com/FKQarabagh)

Как сыграли украинцы

Анатолий Трубин и Георгий Судаков из "Бенфики" вышли в стартовом составе в поединке с "Карабахом" и провели на поле все 90 минут. Судаков отметился двумя ассистами, а Трубин - трижды вынимал мяч из сетки.

В составе "Карабаха" победный гол забил Алексей Кащук, вышедший на замену на 77-й минуте. Матч завершился в пользу азербайджанского клуба (3:2).

Илья Забарный дебютировал за ПСЖ в Лиге чемпионов в поединке с "Аталантой". Он вышел на поле на 75-й минуте и присоединился к разгромной победе парижан - 4:0.

Андрей Лунин из "Реала" был в заявке на игру против "Марселя" (2:1), однако весь матч провел на скамейке запасных.

Роман Яремчук пропустил поединок "Олимпиакос" - "Пафос" (0:0) из-за травмы.

Когда следующий тур

Матчи 2-го тура Лиги чемпионов состоится 30 сентября и 1 октября.

"Бенфика" Трубина и Судакова встретится в Лондоне с "Челси". ПСЖ Забарного - в гостях сыграет с "Барселоной".

"Реал" Лунина - посетит "Кайрат", "Олимпиакос" Яремчука - "Арсенал", а "Карабах" Кащука - дома примет "Копенгаген".