ua en ru
Нд, 21 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Золотий м'яч" без ПСЖ: зіркові партнери Забарного офіційно пропустять церемонію вручення призу

Париж, Неділя 21 вересня 2025 18:36
UA EN RU
"Золотий м'яч" без ПСЖ: зіркові партнери Забарного офіційно пропустять церемонію вручення призу Фото: ПСЖ – переможець Ліги чемпіонів (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Переможці Ліги чемпіонів-2024/25, футболісти "Парі Сен-Жермен", не зможуть відвідати церемонію вручення "Золотого м'яча", яка відбудеться 22 вересня в Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Лігу професійного футболу Франції.

Що трапилося з французьким класичним

На неділю, 21 вересня, був запланований центральний поєдинок 5-го туру чемпіонату Франції між "Марселем" та ПСЖ. Матч повинен був розпочатися на стадіоні "Велодром" у Марселі о 21:45 за київським часом.

Проте рішенням префекта департаменту Буш-дю-Рон французьке класичне було скасоване. Причиною стали складні погодні умови: вечором неділі на півдні Франції очікуються штормовий вітер та сильні зливи.

М'яч або матч

Згодом Ліга професійного футболу Франції затвердила нову дату поєдинку: понеділок, 22 вересня, о 21:00.

Але цей час збігається з початком церемонії вручення "Золотого м'яча"-2025, яка саме о 21-й стартує в Парижі.

Таким чином гравці ПСЖ не зможуть бути присутніми на одній із головних футбольних подій року, адже будуть задіяні у ключовому матчі чемпіонату Франції.

Зазначимо, що до офіційного списку номінантів включено вісьмох футболістів, які нині захищають кольори ПСЖ. Це – Нуну Мендеш, Ашраф Хакімі, Жоау Невеш, Фабіан Руїс, Вітінья, Хвіча Кварацхелія, Усман Дембеле та Дезіре Дуе.

Двох з них – Дембеле та Вітінью – називають серед найбільш реальних претендентів. Втім, зараз майже всі впевнені, що трофей дістанеться саме Дембеле.

А для півзахисника парижан дилеми якраз не існує. Усман зараз відновлюється після травми і ніяк не може допомогти команді у грі з "Марселем". Отже з чистою совістю може відвідати урочисту подію та забрати свій приз.

&quot;Золотий м'яч&quot; без ПСЖ: зіркові партнери Забарного офіційно пропустять церемонію вручення призу

Ілля Забарний у складі ПСЖ (фото: Getty Images)

Що треба Забарному й партнерам

Одноклубникам Дембеле, в свою чергу, треба буде не зіпсувати свято своєму лідеру та відзначити знаменну в історії клубу подію перемогою.

Після 4-х турів ПСЖ впевнено очолює таблицю Ліги 1, маючи у своєму активі 12 очок. "Марсель" набрав шість пунктів і займає восьму сходинку.

Раніше ми повідомили, хто в Україні покаже церемонію вручення "Золотого м'яча"-2025 безкоштовно.

Також читайте, хто очолює таблицю та хто найкращий бомбардир у Лізі чемпіонів-2025/26.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол ПСЖ Золотий м'яч
Новини
Українські розвідники уразили три гелікоптери Мі-8 та дороговартісну РЛС у Криму
Українські розвідники уразили три гелікоптери Мі-8 та дороговартісну РЛС у Криму
Аналітика
Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто