ua en ru
Пт, 19 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Золотой мяч"-2025: кто покажет церемонию в Украине

Париж, Пятница 19 сентября 2025 13:04
UA EN RU
"Золотой мяч"-2025: кто покажет церемонию в Украине Фото: "Золотой мяч" - самая престижная индивидуальная награда в футболе (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Профильное издание France Football в понедельник, 22 сентября, объявит обладателя главного индивидуального приза в мире футбола по итогам 2025 года.

Где смотреть вручение "Золотого мяча-2025" онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Где и когда смотреть церемонию

Церемония награждения состоится 22 октября в столице Франции. Мероприятие примет парижский театр "Шатле". Основное событие знаменательного вечера начнется в 21:00 по киевскому времени.

Официальным транслятором "Золотого мяча-2025" на территории Украины стал медиасервис MEGOGO.

Трансляция будет доступна на OTT-платформе по подпискам "Спорт", "Максимальная" и MEGOPACK N+S. Кроме того, событие можно будет посмотреть бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях. Прямая трансляция события также будет доступна на Youtube-канале "MEGOGO СПОРТ".

Комментировать церемонию будут Вадим Шевякин и Виталий Кравченко.

Какие награды найдут героев

В театре "Шатле" церемонию проведут нидерландская легенда футбола и обладатель "Золотого мяча-1987" Рууд Гуллит и британская спортивная журналистка Кейт Скотт.

В течение вечера France Football будет объявлять фамилии исполнителей, занявших в голосовании места с 30-го по 11-е. Позже объявят финальную десятку лучших и обладателя главного приза.

Перед вручением "Золотого мяча" раздадут другие награды - женский "Золотой мяч", приз Яшина, приз Мюллера, приз Копы, приз Сократеса, а также назовут лучших тренеров года мужской и женской команд.

&quot;Золотой мяч&quot;-2025: кто покажет церемонию в Украине

Усман Дембеле (фото: Getty Images)

Кто фаворит "Золотого мяча-2025"

Главным претендентом на приз считают вингера французского ПСЖ Усмана Дембеле. В этом сезоне он с командой выиграл Лигу чемпионов и все французские титулы, а также дошел до финала Клубного чемпионата мира.

Конкуренцию французу постараются составить испанец Ламин Ямаль из "Барселоны", одноклубник по ПСЖ - португалец Витинья, бразилец из "Барселоны" Рафинья и египтянин Мохамед Салах из английского "Ливерпуля".

Ранее мы сообщили, что Салах повторил рекорд Шевченко в Лиге чемпионов.

Также читайте, кто возглавляет таблицу и кто лучший бомбардир в Лиге чемпионов-2025/26.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Золотой мяч
Новости
Ведет ли Украина переговоры с РФ о завершении войны: ответ секретаря СНБО
Ведет ли Украина переговоры с РФ о завершении войны: ответ секретаря СНБО
Аналитика
Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город