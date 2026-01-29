Россия компенсирует дыры в бюджете массовым экспортом золота в Китай, - СВР

Россия резко увеличила экспорт золота в Китай. При этом объемы резервов в стране сократились до рекордно низкого уровня за последние годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины .

В СВР сообщили, что в 2025 году Россия поставила в Китай 25,3 тонны золота, что в девять раз больше, чем в 2024 году. В денежном выражении экспорт вырос до 3,29 млрд долларов США против лишь 223 млн долларов годом ранее.

Поставки осуществлялись неравномерно, пиковые объемы пришлись на февраль-март и октябрь-декабрь.

В декабре Россия отгрузила 10 тонн на сумму 1,35 млрд долларов - более 40% годового объема. Основной формой экспорта были золотые слитки, что позволяет быстро монетизировать активы.

Этот резкий прирост экспорта происходил на фоне стремительного сокращения внутренних резервов. По состоянию на 1 января 2026 года в фонде национального благосостояния оставалось лишь 160,2 тонны золота, тогда как в мае 2022 года - 554,9 тонны.

Из-за санкционного давления и потери доступа к западным рынкам Россия вынуждена переориентировать золото на Азию, прежде всего Китай.

Эксперты считают, что это временный финансовый маневр для покрытия бюджетных дыр, который осуществляется ценой значительного истощения стратегических резервов.