Россия в 2025 году увеличила экспорт золота в Китай на 800%
В 2025 году Россия существенно увеличила физические поставки золота в Китай - объемы экспорта выросли в девять раз и достигли 25,3 тонны, что на 800% больше, чем годом ранее.
Как сообщает РБК-Украина, об этом пишет российское пропагандистское агентство "РИА Новости".
В денежном измерении рост был еще более стремительным - в 14,6 раза, до 3,29 млрд долларов. Как в тоннах, так и в стоимости эти показатели стали рекордными за всю историю торговых отношений между Россией и Китаем в сегменте золота.
Особенно резкий скачок зафиксировали в декабре 2025 года: тогда экспорт российского золота в КНР достиг 10 тонн на сумму 1,35 млрд долларов, что также стало историческим максимумом.
Несмотря на резкий рост, Россия по итогам года заняла лишь седьмое место среди крупнейших поставщиков золота в Китай. Лидером остается Швейцария с объемом экспорта на 25,73 млрд долларов. Далее следуют Канада (11,06 млрд долларов), Южно-Африканская Республика (9,42 млрд), Австралия (8,77 млрд) и Киргизия (4,95 млрд).
Для сравнения, в 2024 году Россия находилась лишь на 11-й позиции среди экспортеров золота в КНР.
Ранее мы писали о том, что Китай в ноябре прошлого года купил рекордное количество золота у России. Российский режим продал Пекину драгоценного металла на 961 млн долларов (818,6 млн евро), что стало рекордным объемом продаж за последние годы.
Более того, 19 января золото и серебро обновили исторические максимумы. Спотовая цена на золото поднялась до рекордных 4689,39 доллара за унцию, или 150,78 доллара за грамм.
В то же время спотовое серебро подорожало до 94,08 доллара за унцию, что также стало новым максимумом, или 3,03 доллара за грамм.
20 января цены на золото впервые в истории превысили 4700 долларов за унцию из-за стремления президента США Дональда Трампа захватить Гренландию.