Золотой запас тает: Россия начала распродажу резервов из-за дефицита нефтедолларов

Россия начала распродавать золото из своих резервов. В январе Центробанк РФ впервые за долгое время сократил запасы металла, воспользовавшись скачком мировых цен до исторического максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Детали продажи резервов

По данным издания, золотые запасы РФ сократились на 300 000 унций и теперь составляют 74,5 миллиона унций. Такое уменьшение резервов зафиксировано впервые с октября прошлого года.

В январе средняя цена на золото держалась на уровне 4700 долларов за унцию. По предварительным оценкам, операция могла принести в российский бюджет около 1,4 миллиарда долларов.

Несмотря на физическое уменьшение объемов металла, стоимость остатков в денежном эквиваленте выросла на 23% из-за ценовых рекордов.

Почему РФ использует золото

Центральный банк России начал активно использовать золотые слитки для проведения операций, связанных с продажей активов Фонда национального благосостояния.

Таким образом Министерство финансов РФ пытается компенсировать падение доходов от продажи нефти и газа, что приводит к росту дефицита бюджета.