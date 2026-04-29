В сети пишут о задержании сотрудников ТЦК на Киевщине: назначено расследование
Сотрудников одного из районных ТЦК и СП Киевской области задержали в ходе мероприятий СБУ и прокуратуры. Киевский областной ТЦК и СП назначил служебное расследование и находится на связи с правоохранителями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Киевского областного ТЦК и СП.
Что известно о задержании
В сети распространилась информация о задержании ряда лиц во время совместных мероприятий СБУ и прокуратуры. Среди задержанных могли быть военнослужащие одного из районных ТЦК и СП Киевской области.
Начальник Киевского областного ТЦК и СП назначил служебное расследование. Руководство как районного, так и областного ТЦК находится на постоянной связи с правоохранительными органами.
По результатам расследования общественность уведомят дополнительно. Ведомство призвало распространять только проверенную информацию из официальных источников.
На Закарпатье суд впервые признал работника ТЦК виновным в препятствовании деятельности уполномоченного по правам человека во время проверки. Речь шла о попытке скрыть незаконное содержание людей и применение наручников.
Это лишь один из ряда резонансных случаев. На днях в селе Струмовка на Волыни произошел конфликт между военнослужащим ТЦК и гражданским. Мужчина в форме угрожал оружием, а затем сбросил с крыши разыскиваемого, упав вместе с ним.
В Киеве будут судить двух военных ТЦК из-за смерти мобилизованного во время его транспортировки в столицу.
На Харьковщине разоблачили группу сотрудников ТЦК, которые пытали гражданских и заставляли их подписывать документы об отмене отсрочки от призыва.