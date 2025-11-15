Снова отключения света в большинстве областей: графики "Укрэнерго" на 16 ноября

В воскресенье, 16 ноября, в Украине продолжат действовать графики отключений света по графикам. Они будут продолжаться в течение всех суток в объеме до 3,5 очередей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".

Также в "Укрэнерго" предупредили, что время и объем применения ограничений могут измениться. Поэтому людей призывают следовать за информацией на официальных страницах облэнерго.

В компании отметили, что завтра, 16 ноября, ограничения будут действовать в большинстве областей. Причиной этих мер являются последствия атак РФ по энергообъектам Украины. Поэтому время и объем ограничений будут действовать следующим образом:

Обстрел энергетики Украины

Напомним, что в ночь на 8 ноября Россия осуществила очередной массированный обстрел Украины. Ключевыми целями врага стала энергетическая инфраструктура страны.

В частности, в "Центрэнерго" сообщили, что этот обстрел стал самым массированным за время полномасштабной войны. В результате ударов дронами и ракетами, обе ее ТЭС - Змиевская и Трипольская - остановились и прекратили генерировать электроэнергию.

Кроме того, 10 числа враг продолжит атаковать энергообъекты Украины, а 11 совершил очередную атаку по энергообъектам в трех областях - Харьковской, Одесской и Донецкой.

К слову, 12 ноября в "Полтаваоблэнерго" сообщили, что Полтавская область на тот момент уже пятый день отключена от единой энергосистемы Украины, которую РФ атаковала 8 числа.

В ночь на 13 ноября россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Днепропетровской, Запорожской и Одесской областей. В результате обстрелов было повреждено оборудование.