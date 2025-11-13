Войска РФ ночью атаковали энергетику в нескольких областях, есть обесточивания

Российские войска ночью атаковали энергетическую инфраструктуру в трех областях, также зафиксированы обесточивания пользователей в двух регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".

"В результате российских дроновых атак на энергетическую инфраструктуру - на утро есть поврежденное оборудование и обесточены потребители в Днепропетровской и Запорожской областях. Ночью были также атакованы энергообъекты в Одесской области", - отметили в "Укрэнерго".

Сообщается, что везде, где это позволяет ситуация с безопасностью, уже продолжаются аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех потребителей.

Отключение света в регионах

Из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дронных атак в большинстве регионов Украины сегодня применяются меры ограничения потребления. До конца суток будут действовать графики почасовых отключений объемом от 2 до 4 очередей (с максимальным объемом ограничений в вечерние часы).

Во всех регионах, где применяются почасовые обесточивания, действуют также графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Потребление электроэнергии

Отмечается, что потребление электроэнергии остается высоким. Сегодня, 13 ноября, по состоянию на 9:30, оно было на том же уровне, что и в это же время в прошлый день - в среду.

Вчера, 12 ноября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 1,7% выше, чем максимум предыдущего дня - во вторник, 11 ноября.

Учитывая последствия российских обстрелов и погодные условия, до конца суток сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении. Ситуация в энергосистеме может измениться", - добавили в компании.