Полтавщина "отрезана" от энергосистемы Украины из-за ударов РФ: что известно

Полтавская область, Среда 12 ноября 2025 20:41
Иллюстративное фото: "Полтаваоблэнерго" сообщило о форс-мажорных обстоятельствах с электричеством (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Полтавская область уже пятый день отключена от единой энергосистемы Украины из-за массированного российского обстрела в ночь на 8 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление АО "Полтаваоблэнерго".

Компания сообщила, что потеряла возможность получать электроэнергию из украинской Объединенной энергетической системы (ОЭС). Причина - последствия массированного удара россиян по энергетическим объектам в ночь на 8 ноября.

"Полтаваоблэнерго" сообщает о возникновении форс-мажорных обстоятельств 08.11.2025 года (около 5 часов утра) в связи с военными действиями, которые являются чрезвычайными, неотвратимыми и объективными обстоятельствами", - говорится в заявлении.

Вследствие этого "Полтаваоблэнерго" не может получать электроэнергию из ОЭС, в том числе надлежащего качества. Восстановление энергоснабжения произойдет после устранения повреждений в энергосистеме и восстановления электросетей.

Массированный обстрел энергосистемы Украины 8 ноября

Напомним, с наступлением похолодания РФ усилила масштабные удары по энергетическим объектам Украины. В связи со сложной ситуацией в энергосистеме из-за вражеских ударов в стране ввели почасовые отключения электроэнергии.

Отключения света стали более жесткими после масштабного обстрела россиян по объектам энергетической инфраструктуры в ночь на 8 ноября. Тогда россияне нанесли комбинированный удар дронами и ракетами "Кинжал" и "Калибр".

Отметим, в ночь на 8 ноября страна-агрессор осуществила рекордный по количеству баллистики обстрел энергетики Полтавщины.

Вследствие этого в области возникли перебои со светом, теплом и водой, местами они вообще отсутствовали. Так, в частности, без электроснабжения остался весь Кременчуг.

Кроме того, в Полтавской области формируют дополнительные резервы генераторов и горючего для критической инфраструктуры на случай длительных отключений электроэнергии.

Начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что особенностью этой атаки стало массированное применение баллистических и аэробаллистических ракет.

