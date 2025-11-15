Знову відключення світла у більшості областей: графіки "Укренерго" на 16 листопала

У неділю, 16 листопада, в Україні продовжать діяти графіки відключень світла за графіками. Вони триватимуть протягом всієї доби в обсязі до 3,5 черг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".

Також в "Укренерго" попередили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Тож людей закликають слідувати за інформацією на офіційних сторінках обленерго.

У компанії зазначили, що завтра, 16 листопада, обмеження діятимуть у більшості областей. Причиною цих заходів є наслідки атак РФ по енергооб'єктам України. Тож час і обсяг обмежень діятимуть таким чином:

Обстріл енергетики України

Нагадаємо, що в ніч на 8 листопада Росія здійснила черговий масований обстріл України. Ключовими цілями ворога стала енергетична інфраструктура країни.

Зокрема, в "Центрэнерго" повідомили, що цей обстріл став наймасованішим за час повномасштабної війни. В результаті ударів дронами і ракетами, обидві її ТЕС - Зміївська і Трипільська - зупинилися і припинили генерувати електроенергію.

Крім того, 10 числа ворог продовжить атакувати енергооб'єкти України, а 11 здійснив чергову атаку по енергооб'єктах у трьох областях - Харківській, Одеській та Донецькій.

До слова, 12 листопада в "Полтаваобленерго" повідомили, що Полтавська область на той момент вже п'ятий день відключена від єдиної енергосистеми України, яку РФ атакувала 8 числа.

В ніч на 13 листопада росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської, Запорізької та Одеської областей. В результаті обстрілу було пошкоджено обладнання.