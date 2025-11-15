Знову відключення світла у більшості областей: графіки "Укренерго" на 16 листопала
У неділю, 16 листопада, в Україні продовжать діяти графіки відключень світла за графіками. Вони триватимуть протягом всієї доби в обсязі до 3,5 черг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".
У компанії зазначили, що завтра, 16 листопада, обмеження діятимуть у більшості областей. Причиною цих заходів є наслідки атак РФ по енергооб'єктам України. Тож час і обсяг обмежень діятимуть таким чином:
- з 00:00 до 23:59 - графіки погодинних відключень від 1 до 3,5 черг;
- з 00:00 до 23:59 діятимуть також графіки обмеження потужності для промислових підприємств.
Також в "Укренерго" попередили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Тож людей закликають слідувати за інформацією на офіційних сторінках обленерго.
Обстріл енергетики України
Нагадаємо, що в ніч на 8 листопада Росія здійснила черговий масований обстріл України. Ключовими цілями ворога стала енергетична інфраструктура країни.
Зокрема, в "Центрэнерго" повідомили, що цей обстріл став наймасованішим за час повномасштабної війни. В результаті ударів дронами і ракетами, обидві її ТЕС - Зміївська і Трипільська - зупинилися і припинили генерувати електроенергію.
Крім того, 10 числа ворог продовжить атакувати енергооб'єкти України, а 11 здійснив чергову атаку по енергооб'єктах у трьох областях - Харківській, Одеській та Донецькій.
До слова, 12 листопада в "Полтаваобленерго" повідомили, що Полтавська область на той момент вже п'ятий день відключена від єдиної енергосистеми України, яку РФ атакувала 8 числа.
В ніч на 13 листопада росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської, Запорізької та Одеської областей. В результаті обстрілу було пошкоджено обладнання.