У Путина уже похвастались США "летающим Чернобылем": что это за ракета "Буревестник"

Россия провела испытания своей крылатой ракеты "неограниченной дальности" при участии российского диктатора Владимира Путина. Тот назвал ее "уникальным изделием" и приказал готовить инфраструктуру для применения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

По словам начальника генштаба РФ Валерия Герасимова, тестирование состоялось 21 октября: полет длился 15 часов, ракета пролетела 14 тысяч км со скоростью около 933 км/ч.

Независимых подтверждений этих данных нет - только заявления российских чиновников и пропагандистов. Известно, что подготовку к испытаниям "Буревестник" фиксировали еще в августе этого года.

Вероятный вид 9М730 "Буревестник" и ТПК к ней, изображение из открытых источников

Долгострой Кремля

Издание напомнило, что российская крылатая ракета 9М730 "Буревестник", которую Кремль подает как "оружие неограниченной дальности", на самом деле является долгостроем. Его разработка продолжается уже почти четверть века. Работы над ней с участием ОКБ "Новатор" стартовали еще в декабре 2001 года, а впервые официально о проекте заявили только в 2018-м.

По данным западных исследователей, РФ провела несколько десятков испытаний "Буревестника", однако успешными считают не более одного-двух. Самый известный инцидент произошел 8 августа 2019 года на полигоне в Архангельской области - тогда взорвался экспериментальный образец ракеты с ядерным двигателем. В результате аварии погибли пятеро российских ученых, а в радиусе 30 км от места происшествия зафиксировали кратковременные скачки уровня радиации.

"Буревестник" позиционируют как межконтинентальную крылатую ракету глобальной дальности. Кремль называет ее "ракетой неограниченной дальности", имея в виду, что она якобы способна поражать цели в любой точке мира. Основная особенность проекта - ядерная силовая установка, нагревающая воздух до сверхвысоких температур для создания реактивной тяги. Для старта используется классический твердотопливный ускоритель.

Характеристики "Буревестника"

Другие характеристики остаются засекреченными. Известно лишь, что длина фюзеляжа ракеты достигает 12 метров (около 9 метров после отделения ускорителя), а скорость - от 850 до 1300 км/ч. Такие показатели свидетельствуют, что заявления российской пропаганды о "невозможности перехвата" являются преувеличением, хотя высокий уровень маневренности действительно затрудняет ее уничтожение.

Еще одной опасностью является то, что "Буревестник", по утверждениям РФ, может находиться в воздухе "месяцами", что создает риск неожиданных ударов. В то же время длительный полет делает ее уязвимой для истребительной авиации.

Сейчас ракета 9М730 "Буревестник" не состоит на вооружении российской армии. По открытым данным, поставить ее на боевое дежурство Кремль планирует не ранее 2027 года.

Сравнение с Чернобылем

По данным российских СМИ, посланник российского директора Кирилл Дмитриев утверждает, что Россия сообщила коллегам из США об успешных испытаниях "Буревестника" с ядерной установкой.

В то же время, стоит напомнить, что еще в 2020 году спецпосланник США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сравнил российский "Буревестник" с Чернобылем.

"Мы считаем, что такое оружие вообще не должно существовать. Зачем иметь крылатую ракету с ядерным двигателем? Это не что иное, как летающий Чернобыль", - заявил он.

Биллингсли также назвал ракеты "системами Судного дня" из-за радиоактивных выбросов, которые они могут создавать во время полета.