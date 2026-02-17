Опять "Орешник"? По всей Украине объявляли тревогу из-за баллистики

"Угроза применения баллистического вооружения по всей территории Украины", - отметили в Воздушных силах ВСУ.

Мониторинговые паблики сообщают об угрозе применения ракеты "Орешник" с российского полигона "Капустин Яр".

В 13:38 объявлен отбой воздушной тревоги.

Что известно об "Орешнике"

"Орешник" - это российская баллистическая ракета средней дальности, которую власти РФ в конце 2024 года представили как свою "новейшую разработку".

По имеющейся открытой информации, система создана на основе комплекса РС-26 "Рубеж" и может достигать гиперзвуковой скорости - более 12 тысяч километров в час. Ракета оснащена шестью боевыми блоками, каждый из которых содержит суббоеприпасы.

Как сообщает Служба внешней разведки Украины, по состоянию на конец января 2026 года Россия имеет на вооружении не более трех-четырех таких ракет. Также известно, что их производство остается ограниченным - в течение года изготавливают лишь незначительное количество.