Снова игнор? Армения не приедет на очередную встречу в рамках ОДКБ

Глава парламента Армении Ален Симонян не будет участвовать во встрече в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве. Данное мероприятие пройдет в столице РФ 19 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News Armenia.