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Снова игнор? Армения не приедет на очередную встречу в рамках ОДКБ

Армения, Вторник 05 декабря 2023 12:10
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Снова игнор? Армения не приедет на очередную встречу в рамках ОДКБ Фото: глава парламента Армении Ален Симонян (instagram.com/alensimonyan)
Автор: Ярослава Борзова

Глава парламента Армении Ален Симонян не будет участвовать во встрече в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве. Данное мероприятие пройдет в столице РФ 19 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News Armenia.

"Глава Национального Собрания Армении Ален Симонян не примет участия в выездном заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ, которое состоится в Москве 19 декабря", - сообщила пресс-секретарь главы армянского парламента Цовинар Хачатрян.

Отмечается, что в заседании также не примет участие делегация Национального Собрания Армении.

"О своем решении не ехать в Москву Ален Симонян сообщил главе Госдумы РФ Вячеславу Володину официальным письмом", - отметила Хачатрян.

Отметим, ранее армянский премьер Никол Пашинян проигнорировал прошедший 23 ноября в Минске саммит ОДКБ.

Официальные лица Армении также не участвовали в заседаниях, предшествующих сессии Совета ОДКБ, с участием министров иностранных дел и обороны и секретарей Совета безопасности стран ОДКБ.

Эксперты и политологи предполагают, что таким образом Армения готовится к полному выходу из ОДКБ. Такой же сценарий, возможно, ожидает и Казахстан из-за ухудшения политических отношений с РФ на фоне ужесточения санкций.

Отношения между РФ и Арменией ухудшаются

Власти Армении уже неоднократно выражали свое недовольство отсутствием эффективной поддержки ОДКБ в рамках международного сотрудничества ее стран-членов. В частности, последнее подобное сетование о присутствии российских военных баз на территории страны Армения выразила во время активных боевых действий на территории Нагорного Карабаха.

Отметим, что членами ОДКБ являются Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия и Таджикистан.

Напомним, летом Армения отказалась участвовать в учениях "Скала-2023" в Беларуси под эгидой Организации Договора о коллективной безопасности.

В конце октября стало известно, что власти Армении рассматривают возможность закрытия российских государственных телеканалов, поскольку они допустили нарушение.

В начале ноября Российская Федерация заявила, что приняла участие Армении в саммите по украинской формуле мира в Мальте как "демонстративный антироссийский жест".

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