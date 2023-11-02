Антироссийский жест. В РФ обиделись на Армению за ее участие в саммите по формуле мира
Российская Федерация восприняла участие Армении в саммите по формуле мира в Мальте как "демонстративный антироссийский жест".
Пол это сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Марию Захарову, которую цитирует российское издание "Коммерсант".
"Если вы говорите о встрече на Мальте... , мы рассматриваем как демонстративный антироссийский жест официального Еревана",- заявила спикер.
В частности Захарова вспомнила и то, как:
- в Киев приезжала жена премьер-министра Армении Анна Акопян;
- спикер Нацсобрания Ален Симонян проводил переговоры с главой Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком в Дублине;
- премьер Никол Пашинян встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в Гранаде.
"В Ереване, я думаю, должны осознавать, что речь идет о демонстративном заигрывании с теми, кто агрессивно противостоит нашей стране. Вызывает сожаление, что нынешнее руководство республики целенаправленно, настойчиво разрушает наши союзнические отношения",- добавила спикер.
Саммит формулы мира
28 октября состоялась третья встреча советников по вопросам национальной безопасности и советников по внешней политике по формуле мира. Среди рассматриваемых вопросов:
- Ядерная и радиационная безопасность;
- Энергетическая безопасность;
- Бесперебойное снабжение продовольствием;
- Возвращение депортированных детей, гражданских заложников, военнопленных;
- Восстановление территориальной целостности Украины.
Украинская формула мира
Во время выступления на саммите G20 в ноябре 2022 года президент Владимир Зеленский предложил формулу мира,
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