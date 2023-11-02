ua en ru
Чт, 02 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Антироссийский жест. В РФ обиделись на Армению за ее участие в саммите по формуле мира

Четверг 02 ноября 2023 15:58
UA EN RU
Антироссийский жест. В РФ обиделись на Армению за ее участие в саммите по формуле мира Фото: Мария Захарова, представитель Министерства закондонных дел России (facebook.com/MIDRussia)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация восприняла участие Армении в саммите по формуле мира в Мальте как "демонстративный антироссийский жест".

Пол это сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Марию Захарову, которую цитирует российское издание "Коммерсант".

"Если вы говорите о встрече на Мальте... , мы рассматриваем как демонстративный антироссийский жест официального Еревана",- заявила спикер.

В частности Захарова вспомнила и то, как:

  • в Киев приезжала жена премьер-министра Армении Анна Акопян;
  • спикер Нацсобрания Ален Симонян проводил переговоры с главой Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком в Дублине;
  • премьер Никол Пашинян встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в Гранаде.

"В Ереване, я думаю, должны осознавать, что речь идет о демонстративном заигрывании с теми, кто агрессивно противостоит нашей стране. Вызывает сожаление, что нынешнее руководство республики целенаправленно, настойчиво разрушает наши союзнические отношения",- добавила спикер.

Саммит формулы мира

28 октября состоялась третья встреча советников по вопросам национальной безопасности и советников по внешней политике по формуле мира. Среди рассматриваемых вопросов:

  • Ядерная и радиационная безопасность;
  • Энергетическая безопасность;
  • Бесперебойное снабжение продовольствием;
  • Возвращение депортированных детей, гражданских заложников, военнопленных;
  • Восстановление территориальной целостности Украины.

Украинская формула мира

Во время выступления на саммите G20 в ноябре 2022 года президент Владимир Зеленский предложил формулу мира,

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Армения
NEWS
Комендантский час в Украине: какие правила действуют и какое наказание готовят нарушителям
Комендантский час в Украине: какие правила действуют и какое наказание готовят нарушителям
DAILY
Прокурор Юрий Белоусов: Когда зайдем в Мариуполь, увидим, что военных преступлений в разы больше
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Прокурор Юрий Белоусов: Когда зайдем в Мариуполь, увидим, что военных преступлений в разы больше