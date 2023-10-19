В Армении обсуждают закрытие российских телеканалов

Об этом заявил министр высокотехнологической промышленности Армении Роберт Хачатрян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на News.am .

Он рассказал, что в ответ на нарушения пунктов соглашения по отношению к российским телекомпаниям будут предприняты “соответствующие шаги”. Министр пообещал раскрыть детали таких мер позже.

При этом чиновника попросили прокомментировать информацию о том, обсуждают ли в Армении закрытие телеканалов РФ.

"Все темы обсуждаются, есть соглашение, которое предусматривает соответствующие шаги. Если будут нарушения, мы воспользуемся этими шагами", - ответил Хачатрян.

Что предшествовало

Напомним, еще несколько недель назад армянский депутат от правящей партии Лусине Бадалян заявляла о необходимости отключение российских телеканалов в стране.

Депутат объясняла это тем, что контент телеканалов начинает угрожать безопасности государства.

Стоит заметить, что отношения между Арменией и Россией резко ухудшились. Ереван обвиняет Москву, что та бездействовала во время недавнего конфликта в Нагорном Карабахе, в результате которого регион начал полностью контролировать Азербайджан.

Также Армения ратифицировала Римский статут и теперь должна выполнять все решения Международного уголовного суда. МУС несколько месяцев назад выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина.