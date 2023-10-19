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В Армении обсуждают закрытие российских телеканалов

Ереван, Четверг 19 октября 2023 16:26
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В Армении обсуждают закрытие российских телеканалов Фото: в Армении обсуждают закрытие российских телеканалов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Власти Армении рассматривают возможность закрытия российских государственных телеканалов, поскольку они допустили нарушения.

Об этом заявил министр высокотехнологической промышленности Армении Роберт Хачатрян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на News.am.

Он рассказал, что в ответ на нарушения пунктов соглашения по отношению к российским телекомпаниям будут предприняты “соответствующие шаги”. Министр пообещал раскрыть детали таких мер позже.

При этом чиновника попросили прокомментировать информацию о том, обсуждают ли в Армении закрытие телеканалов РФ.

"Все темы обсуждаются, есть соглашение, которое предусматривает соответствующие шаги. Если будут нарушения, мы воспользуемся этими шагами", - ответил Хачатрян.

Что предшествовало

Напомним, еще несколько недель назад армянский депутат от правящей партии Лусине Бадалян заявляла о необходимости отключение российских телеканалов в стране.

Депутат объясняла это тем, что контент телеканалов начинает угрожать безопасности государства.

Стоит заметить, что отношения между Арменией и Россией резко ухудшились. Ереван обвиняет Москву, что та бездействовала во время недавнего конфликта в Нагорном Карабахе, в результате которого регион начал полностью контролировать Азербайджан.

Также Армения ратифицировала Римский статут и теперь должна выполнять все решения Международного уголовного суда. МУС несколько месяцев назад выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина.

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