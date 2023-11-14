Очередной сигнал Путину? Армения решила игнорировать саммит ОДКБ

Премьер-министр Армении отказался от визита на встречу Организации Договора о коллективной безопасности, которая пройдет 23 ноября в Минске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Армении в Телеграм .

"Премьер-министр Пашинян проинформировал Лукашенко, что не сможет принять участие в заседании, и выразил надежду, что партнеры по ОДКБ поймут это решение", - сообщили в аппарате премьер-министра Армении.

Следует отметить, что таким образом страна еще больше отдаляется от пророссийского восточного военно-силового блока.

Власти Армении уже неоднократно выражали свое недовольство отсутствием эффективной поддержки ОДКБ в рамках международного сотрудничества ее стран-членов. В частности, последнее подобное сетование о присутствии российских военных баз на территории страны Армения выразила во время активных боевых действий на территории Нагорного Карабаха.

Отметим, что членами ОДКБ являются Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия и Таджикистан.