Гостит вместо ареста. ЕС напомнил Таджикистану об ордере МУС на Путина

Российский диктатор Владимир Путин гостит в Таджикистане, несмотря на ордер на его арест, выданный Международным уголовным судом (МУС).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейскую служба внешних связей .

Таджикистан является страной-участницей Римского статута МУС, однако свои обязательства по выполнению ордера на арест не выполнила.

Евросоюз выразил поддержку усилиям, направленным на обеспечение ответственности за все преступления по международному праву, нарушения прав человека и злоупотребления, вытекающие из агрессии РФ.

Отмечается, что ЕС продолжает поддерживать расследование, которое проводит прокурор МУС в Украине, и призывает все государства к сотрудничеству.