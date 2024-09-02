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Путин прилетел в Монголию, несмотря на угрозу ареста

Понедельник 02 сентября 2024 17:31
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Путин прилетел в Монголию, несмотря на угрозу ареста Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин сегодня, 2 сентября, прибыл в Монголию с визитом. Там его обязаны арестовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Новости" в Telegram.

По информации российского издания, самолет с Путиным приземлился в Монголии. Журналисты обнародовали соответствующее видео.

Диктатора должны арестовать

Стоит заметить, что Монголия ратифицировала Римский статут еще более 20 лет назад. Поэтому страна обязана подчиняться решениям Международного уголовного суда, который в 2023 году выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

Основанием для выдачи ордера послужило то, что глава Кремля подозревается в причастности к депортации украинских детей на территорию России. Помимо Путина, ордер на арест также выдали по отношению к детскому омбудсмену РФ Марии Львовой-Беловой.

Таким образом, Путин впервые более чем за год посетил страну, которая ратифицировала Римский статут.

По данным Bloomberg, глава Кремля получил от Монголии заверение, что он не будет арестован.

Цель визита

Стоит заметить, что, как пишет пресс-служба Кремля, Путин приехал в Монголию по приглашению президента Ухнагийна Хурэлсуха.

Его визит связан с годовщиной "победы советских и монгольских сил над японцами на реке Халхин-Гол".

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