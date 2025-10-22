ua en ru
Опять боится ордера на арест? Путин не решился ехать в ЮАР на саммит G20

Россия, Среда 22 октября 2025 18:34
Опять боится ордера на арест? Путин не решился ехать в ЮАР на саммит G20 Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Российский диктатор Владимир Путин снова не полетит в Южноафриканскую республику (ЮАР) на саммит G20 ("Большая двадцатка"). Скорее всего, из-за ордера на арест, который выдал Международный уголовный суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова для росСМИ.

Песков подтвердил, что Путин лично не будет присутствовать на саммите в ЮАР, который состоится в конце ноября. Вместо российского диктатора делегацию возглавит другой человек.

"(Путин) не примет лично участие... Но Россия, как мы и говорили, будет представлена на достойном уровне", - заявил он.

При этом Песков не объяснил, почему Путин отказывается ехать в ЮАР. Но похоже, дело в том, что ЮАР - подписант Римского статута и обязана выполнять решения МУС. А на голову Путина есть ордер, который обязывает членов Римского статута арестовать диктатора.

Ордер МУС на арест Путина: подробности

Международный уголовный суд еще в 2023 году выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Ему инкриминировали похищение украинских детей. Вместе с Путиным ордер на арест выдали также на главу так называемого "детского омбудсмена" Марии Львовой-Беловой.

Теоретически, все 125 стран-участниц Римского статута должны выполнять решение МУС и срочно арестовать диктатора. Однако этот принцип уже нарушила Монголия в сентябре 2024 года, а вслед за ней недавно выполнять ордер отказался Таджикистан.

Венгрия также отказалась выполнять решение МУС, более того, Будапешт находится в процессе отмены своего присоединения к Римскому статуту. В то же время ЮАР не собирается нарушать обязательства перед МУС даже ради Путина - именно поэтому российский диктатор боится.

