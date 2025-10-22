ua en ru
Знову боїться ордеру на арешт? Путін не наважився їхати до ПАР на саміт G20

Росія, Середа 22 жовтня 2025 18:34
UA EN RU
Знову боїться ордеру на арешт? Путін не наважився їхати до ПАР на саміт G20 Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Російський диктатор Володимир Путін знову не полетить до Південноафриканської республіки (ПАР) на саміт G20 ("Велика двадцятка"). Скоріше за все, через ордер на арешт, який видав Міжнародний кримінальний суд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова для росЗМІ.

Пєсков підтвердив, що Путін особисто не буде присутній на саміті в ПАР, який відбудеться наприкінці листопада. Замість російського диктатора делегацію очолить інша людина.

"(Путін) не візьме особисто участь... Але Росія, як ми й говорили, буде представлена на гідному рівні", - заявив він.

При цьому Пєсков не пояснив, чому Путін відмовляється їхати до ПАР. Але схоже, річ у тім, що ПАР - підписант Римського статуту та зобов'язана виконувати рішення МКС. А на голову Путіна є ордер, який зобов'язує членів Римського статуту заарештувати диктатора.

Ордер МКС на арешт Путіна: подробиці

Міжнародний кримінальний суд ще у 2023 році видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Йому інкримінували викрадення українських дітей. Разом із Путіним ордер на арешт видали також на голову так званої "дитячого омбудсмена" Марії Львової-Бєлової.

Теоретично, всі 125 країн-учасниць Римського статуту мають виконувати рішення МКС та терміново заарештувати диктатора. Проте цей принцип вже порушила Монголія у вересні 2024 року, а слідом за нею нещодавно виконувати ордер відмовився Таджикистан.

Угорщина також відмовилася виконувати рішення МКС, ба більше, Будапешт перебуває в процесі скасування свого приєднання до Римського статуту. Водночас ПАР не збирається порушувати зобов'язання перед МКС навіть заради Путіна - саме тому російський диктатор боїться.

Новини
