Знову боїться ордеру на арешт? Путін не наважився їхати до ПАР на саміт G20

Російський диктатор Володимир Путін знову не полетить до Південноафриканської республіки (ПАР) на саміт G20 ("Велика двадцятка"). Скоріше за все, через ордер на арешт, який видав Міжнародний кримінальний суд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова для росЗМІ.

Пєсков підтвердив, що Путін особисто не буде присутній на саміті в ПАР, який відбудеться наприкінці листопада. Замість російського диктатора делегацію очолить інша людина.

"(Путін) не візьме особисто участь... Але Росія, як ми й говорили, буде представлена на гідному рівні", - заявив він.

При цьому Пєсков не пояснив, чому Путін відмовляється їхати до ПАР. Але схоже, річ у тім, що ПАР - підписант Римського статуту та зобов'язана виконувати рішення МКС. А на голову Путіна є ордер, який зобов'язує членів Римського статуту заарештувати диктатора.