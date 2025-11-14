ua en ru
В "Укрэнерго" анонсировали смягчение графиков отключения на выходных

Украина, Пятница 14 ноября 2025 16:28
В "Укрэнерго" анонсировали смягчение графиков отключения на выходных Фото: директор НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко (Олег Момот, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

В Украине на этих выходных могут несколько смягчить графики отключений электроэнергии для бытовых потребителей. Причина в том, что на улице довольно солнечная погода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора НЭК "Укрэнерго" Виталия Зайченко в эфире телемарафона.

Зайченко отметил, что учитывая российские теракты трудно прогнозировать ситуацию с графиками, поскольку неизвестно, когда будут следующие российские атаки на энергетику. Однако сейчас прогнозы показывают, что на выходных будет солнечная и теплая погода, что позволит уменьшить потребление электроэнергии.

"Мы ожидаем снижения потребления, которое также связано с тем, что будут выходные дни. Поэтому для бытовых потребителей продолжительность ограничений будет снижена", - подтвердил он.

Отключение света в Украине: что известно

Отключения света в Украине значительно усилились после массированного ракетно-дронового удара российских оккупантов по энергетической инфраструктуре в ночь на 8 ноября. Отмечается, что это был самый мощный обстрел за все время полномасштабной войны. Из-за атаки полностью остановлены две ТЭС "Центрэнерго", пострадали другие объекты.

Комментируя последствия терактов РФ, глава НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявлял о том, что ситуация в энергосистеме будет оставаться сложной, однако в течение нескольких недель ожидается существенное улучшение.

Отметим, что с 8 ноября свет в некоторых регионах, где невозможно обеспечить покрытие энергопотребления, отключают на минимум 10-12 часов в сутки. 14 ноября такая ситуация в регионах сохраняется.

