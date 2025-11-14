В "Укрэнерго" анонсировали смягчение графиков отключения на выходных

В Украине на этих выходных могут несколько смягчить графики отключений электроэнергии для бытовых потребителей. Причина в том, что на улице довольно солнечная погода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора НЭК "Укрэнерго" Виталия Зайченко в эфире телемарафона.