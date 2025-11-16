РФ ударила "Геранями" по энергообъекту в Нежине: десятки населенных пунктов без света
Вчера днем российские дроны-камикадзе "Герань" атаковали энергетический объект в Нежине, что привело к масштабным отключениям электроснабжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черниговскую ОГА.
Известно, что из-за вражеского удара без света остались населенные пункты в Нежинском и Прилуцком районах. Энергетики уже работают на месте, восстановительные работы продолжаются.
В то же время по данным городского совета Нежина, в городе сейчас водоснабжение происходит по графикам. В частности, в случае отсутствия электроснабжения, 16 ноября водоснабжение по Нежину будет осуществляться по следующему графику:
- с 06:00 до 09:00 часов
- с 17:00 до 20:00 часов.
Кроме этого, удары по Нежинщине повредили транспортную инфраструктуру.
Под вражеский обстрел снова попала Семеновка - там дрон повредил административное здание.
В Новгород-Северском районе, на Коропщине, после попадания беспилотника загорелся нежилой дом, а в доме культуры выбило окна.
Всего за минувшие сутки российские войска нанесли по Черниговской области 26 ударов, зафиксировано 42 взрыва.
Отключение света в Украине
Напомним, с начала осени Россия значительно усилила удары по энергетической инфраструктуре Украины. Из-за критической ситуации в энергосистеме, вызванной этими атаками, в стране ввели почасовые отключения электроэнергии.
После массированного удара в ночь на 8 ноября графики отключений стали еще жестче. Российские войска атаковали дронами и ракетами типа "Кинжал" и "Калибр".
По данным "Центрэнерго", этот обстрел стал самым масштабным с начала полномасштабной войны. В результате атаки Змиевская и Трипольская ТЭС полностью прекратили производство электроэнергии.
Сегодня, 16 ноября, из-за массированных атак российских войск на энергетическую инфраструктуру в ряде регионов Украины введено ограничение электроснабжения.