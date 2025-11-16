Россияне снова ударили по энергообъекту на Черниговщине: какая ситуация со светом

Фото: россияне снова ударили по энергообъекту на Черниговщине (Getty Images)

Российские войска 16 ноября снова атаковали энергетический объект в Черниговской области. Часть общин Корюковского района остались без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Черниговоблэнерго".

"К сожалению, снова имеем повреждения энергообъекта в результате вражеского обстрела в Корюковском районе. Обесточена часть громад района", - говорится в сообщении. Жителей просят сохранять спокойствие, информационную тишину и меры собственной безопасности. В "Черниговоблэнерго" отметили, что как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам.