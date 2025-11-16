Россияне снова ударили по энергообъекту на Черниговщине: какая ситуация со светом
Российские войска 16 ноября снова атаковали энергетический объект в Черниговской области. Часть общин Корюковского района остались без света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Черниговоблэнерго".
"К сожалению, снова имеем повреждения энергообъекта в результате вражеского обстрела в Корюковском районе. Обесточена часть громад района", - говорится в сообщении.
Жителей просят сохранять спокойствие, информационную тишину и меры собственной безопасности.
В "Черниговоблэнерго" отметили, что как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам.
Напомним, российские оккупанты днем 15 ноября атаковали важный энергообъект в Нежинском районе. Значительная часть Черниговской области осталась без света.
Сегодня, 16 ноября, из-за масштабных ударов российских войск по энергетическим объектам в нескольких регионах Украины действуют ограничения потребления электроэнергии:
- с 00:00 до 23:59 - почасовые отключения по графикам от 1-й до 3,5-й очереди;
- в течение суток также будут применяться графики ограничения мощности для промышленных потребителей.