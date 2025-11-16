ua en ru
Россияне снова ударили по энергообъекту на Черниговщине: какая ситуация со светом

Черниговская область, Воскресенье 16 ноября 2025 12:20
Россияне снова ударили по энергообъекту на Черниговщине: какая ситуация со светом Фото: россияне снова ударили по энергообъекту на Черниговщине (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска 16 ноября снова атаковали энергетический объект в Черниговской области. Часть общин Корюковского района остались без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Черниговоблэнерго".

"К сожалению, снова имеем повреждения энергообъекта в результате вражеского обстрела в Корюковском районе. Обесточена часть громад района", - говорится в сообщении.

Жителей просят сохранять спокойствие, информационную тишину и меры собственной безопасности.

В "Черниговоблэнерго" отметили, что как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам.

Напомним, российские оккупанты днем 15 ноября атаковали важный энергообъект в Нежинском районе. Значительная часть Черниговской области осталась без света.

Сегодня, 16 ноября, из-за масштабных ударов российских войск по энергетическим объектам в нескольких регионах Украины действуют ограничения потребления электроэнергии:

  • с 00:00 до 23:59 - почасовые отключения по графикам от 1-й до 3,5-й очереди;
  • в течение суток также будут применяться графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

