В Киеве на Рождество частично отменили отключение света: опубликованы графики

В Киеве отменили вечерние отключения электроэнергии с 18:00 до 24:00 для шести групп потребителей, в то время как остальные шесть групп остаются по графику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию YASNO .

Почти по всему Киеву отменены графики отключения электроэнергии. Исключение - 2.1 очередь - без света с 20:00 до 23:30.

Отмена отключений касается групп 1.1, 1.2, 3.1, 4.1, 6.1 и 6.2. Жители этих районов смогут пользоваться электроэнергией в вечерние часы без перебоев.

Повреждение энергообъектов в Украине

Россия системно наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины с осени 2022 года. Основными целями становятся электростанции, подстанции, линии электропередачи и объекты распределения электроэнергии, что напрямую влияет на работу энергосистемы и быт потребителей.

Удары осуществляются ракетами, дронами-камикадзе и комбинированными атаками, часто - в вечерние или ночные часы, когда нагрузка на сети возрастает. Именно после таких атак энергетики вынуждены вводить или корректировать графики отключений, чтобы сбалансировать систему и избежать аварий.

Например, накануне стало известно о попадании по важному энергообъекту в Чернигове. Вследствие этого без света остались десятки тысяч потребителей.

Ранее в Одессе были введены вынужденные аварийные отключения электроэнергии, чтобы избежать перегрузки поврежденного оборудования.