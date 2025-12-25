ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

В Киеве на Рождество частично отменили отключение света: опубликованы графики

Киев, Четверг 25 декабря 2025 19:01
В Киеве на Рождество частично отменили отключение света: опубликованы графики Иллюстративное фото: отменены графики отключения света (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В Киеве отменили вечерние отключения электроэнергии с 18:00 до 24:00 для шести групп потребителей, в то время как остальные шесть групп остаются по графику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию YASNO.

Отмена отключений касается групп 1.1, 1.2, 3.1, 4.1, 6.1 и 6.2. Жители этих районов смогут пользоваться электроэнергией в вечерние часы без перебоев.

Обновленные графики отключения света в Киеве 25 декабря

  • 2.1 очередь - без света с 20:00 до 23:30;
  • 2.2 очередь - без света с 20:00 до 23:30;
  • 3.2 очередь - без света с 13:00 до 20:00 и с 23:30 до 24:00;
  • 4.2 очередь - без света с 13:00 до 20:00 и с 23:30 до 24:00;
  • 5.1 очередь - без света с 16:30 до 20:30;
  • 5.2 очередь - без света с 16:30 до 20:30.

Компания советует жителям регулярно проверять обновленные графики на официальных ресурсах, чтобы избежать неудобств.

Обновление по состоянию на 19:41 25 декабря

Почти по всему Киеву отменены графики отключения электроэнергии.
Исключение - 2.1 очередь - без света с 20:00 до 23:30.

Напомним, что в четверг, 25 декабря, графики отключения света до конца суток полностью отменены во Львовской, Волынской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

Повреждение энергообъектов в Украине

Россия системно наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины с осени 2022 года. Основными целями становятся электростанции, подстанции, линии электропередачи и объекты распределения электроэнергии, что напрямую влияет на работу энергосистемы и быт потребителей.

Удары осуществляются ракетами, дронами-камикадзе и комбинированными атаками, часто - в вечерние или ночные часы, когда нагрузка на сети возрастает. Именно после таких атак энергетики вынуждены вводить или корректировать графики отключений, чтобы сбалансировать систему и избежать аварий.

Например, накануне стало известно о попадании по важному энергообъекту в Чернигове. Вследствие этого без света остались десятки тысяч потребителей.

Ранее в Одессе были введены вынужденные аварийные отключения электроэнергии, чтобы избежать перегрузки поврежденного оборудования.

