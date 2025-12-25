Графики не работают: где в Украине ввели аварийные отключения света

Сегодня днем, 25 декабря, в ряде регионов Украины ввели аварийные отключения электроэнергии. Ограничения действуют в Сумской и Полтавской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АО "Сумыоблэнерго".

Энергетики призывают потребителей следить за официальными сообщениями и быть готовыми к временным перебоям с электроснабжением.

"25 декабря получили команду от НЭК "Укрэнерго" ввести ГАВ в объеме пяти очередей", - говорится в сообщении Полтаваоблэнерго.

Аварийные отключения также применили в Полтавской области.

Актуальную информацию об отключениях можно проверить на сайте оператора системы распределения по адресу или номеру лицевого счета.

В "Сумыоблэнерго" обратили внимание потребителей, что очереди при аварийных отключениях не совпадают с очередями почасовых графиков.

По указанию НЭК "Укрэнерго" на территории Сумской области введены графики аварийных отключений (ГАО) для 1, 2, 3, 4 и 5 очередей. Причиной стали повреждения энергосистемы вследствие очередной атаки армии РФ.

Ситуация со светом 25 декабря

Напомним, Россия отвергла рождественское перемирие и устроила новые воздушные удары по территории Украины. В частности, оккупанты продолжили атаки на объекты украинской энергетики. Вследствие этого есть обесточивание в ряде областей Украины.

Как проинформировали в Минэнерго, обесточивание потребителей зафиксированы в Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях.

Ранее в Одессе ввели вынужденные аварийные отключения электроэнергии, чтобы избежать перегрузки поврежденного оборудования.

Узнать актуальную информацию о графиках отключений электроэнергии сегодня, 25 декабря, можно в материале РБК-Украина.