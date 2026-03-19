Снизили акциз и не только: как Италия спасается от топливного кризиса

Италия снизила акцизы на топливо на 25 евроцентов за литр на фоне стремительного роста цен из-за войны в Ираке, ударившей по нефтяному рынку.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянское агентство ANSA, соответствующий указ 18 марта утвердил Совет министров Италии.
Правительство приняло пакет временных мер. Главное - снижение акцизов в течение 20 дней:
Общие расходы государства составят менее одного миллиарда евро. Если ситуация с ценами не стабилизируется, правительство готово продлить действие мер.
Дополнительная помощь предусмотрена для двух отраслей.
Грузовые перевозчики получат налоговую скидку на приобретение дизеля. Точный процент еще будут определять отдельным решением.
Рыболовные предприятия будут иметь 20% налоговую скидку на топливо за март, апрель и май. Общая сумма поддержки - 10 миллионов евро.
Чтобы не допустить спекуляций, правительство ввело жесткий мониторинг. В течение трех месяцев нефтяные компании обязаны ежедневно подавать в Министерство предпринимательства свои рекомендованные розничные цены. Нарушителям грозит штраф в размере 0,1% годового оборота.
В крайних случаях материалы будут передавать в суд - "для проверки наличия преступления спекулятивных маневров".
Тем временем Германия готовится ограничить цены на топливо и штрафовать АЗС на сотни тысяч евро - реакция на резкое подорожание бензина и дизеля из-за войны в Иране.
При этом украинское правительство решило не снижать НДС и акцизы на топливо, несмотря на стремительный рост цен на АЗС.
Вместо этого правительство запускает кэшбек для водителей и использует государственную "Укрнафту" как рычаг давления на рынок.