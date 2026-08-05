"Они должны быть уничтожены": в МИДе ответили, как отреагируют на ракетные установки КНДР в России

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина .

Ракетные установки станут целью для военных

Сибига подчеркнул, что речь идет не только о дипломатических шагах, но и о конкретных действиях по ракетным подразделениям КНДР.

"Эти установки, если они будут развернуты, они должны быть уничтожены. Они становятся сразу целью, они становятся легитимной целью, военной целью, поэтому соответственно будет реакция наших военных", - заявил министр.

Данные разведки обычно подтверждаются

По словам Сибиги, если Главное управление разведки делится такими данными, они обычно сбываются. Дипломат отметил, что Киев фиксирует усиление взаимодействия между Москвой и Пхеньяном.

Он добавил, что это не может не вызывать беспокойства, поскольку несет риски и угрозы также для Индо-Тихоокеанского региона.

Сибига рассказал, что Украина находится в контакте с союзниками, в частности, с Японией и Южной Кореей. Для этих стран взаимодействие Москвы и Пхеньяна создает реальные риски безопасности.

Министр заявил, что требуется ужесточение санкций и последующая изоляция режима в Пхеньяне. По его словам, международное сообщество должно объединить усилия для давления на завершение войны и остановки российской агрессии.

Развертывание ракетного подразделения КНДР в России: что известно

Напомним, на западе России началось развертывание ракетного подразделения Северной Кореи.

По данным Главного управления разведки, в Воронежской области формируют подразделение, в которое могут войти около 90 северокорейских военнослужащих и шесть пусковых установок со 120 баллистическими ракетами.

Между тем , Россия, вероятно, получила новую партию баллистических ракет от Северной Кореи и стала активнее их применять после почти годового перерыва.