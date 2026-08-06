Дроны атаковали Ярославль и летят на Москву: на НПЗ возник пожар
Утром в четверг, 6 августа, российский город Ярославль подвергся атаке дронов. После ударов на местном НПЗ возник пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина сообщает со ссылкой на российские Telegram-каналы и OSINT-паблики.
Губернатор региона Михаил Евраев у себя в Telegram писал, что ночью в 02:37 в Ярославской области объявили беспилотную опасность.
Спустя 10 минут регион уже был под атакой, из-за чего "в целях обеспечения безопасности" было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы.
Уже после 4 утра в OSINT-пабликах стали появляться кадры пожара в Ярославле, а подписчики каналов писали, что атакован НПЗ. К 7 утра в сети появились кадры, на которых было видно сразу несколько столбов дыма.
Местные власти ситуацию пока никак не комментировали.
Стоит также добавить, что под атакой дронов пребывает и Московская область. Мер Москвы Сергей Собянин ночью и в районе 6 утра писал в Telegram, что силы ПВО суммарно сбили якобы 6 дронов.
Что еще важно знать
Напомним, что в конце июня президент Украины Владимир Зеленский объявил о 40-дневной операции принуждения России к миру. На днях в СБУ отчитались, какие цели были достигнутых. Согласно отчету, было атаковано пять НПЗ, истребители, авиазавод и не только.
Также мы писали, что по данным Reuters, в июле Россия нарастила рекордный уровень импорта топлива из Беларуси. Причиной тому стали удары Украины по НПЗ.