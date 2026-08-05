Как Украине и Западу преодолеть баллистическую ловушку России: разбор военных экспертов

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Баллистические ракеты остаются одной из крупнейших угроз для Украины и Запада, а сбивать их сегодня способны всего несколько систем ПВО.

Почему Patriot и SAMP/T недостаточно, реально ли наладить производство противоракет, какие перспективы имеет украинский проект Freyja и может ли собственная баллистика стать частью решения – в материале РБК-Украина.

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Patriot и SAMP/T остаются основой антибаллистической защиты. Именно эти системы сегодня способны перехватывать баллистические ракеты в Украине, однако их количество и запасы противоракет остаются недостаточными.

Именно эти системы сегодня способны перехватывать баллистические ракеты в Украине, однако их количество и запасы противоракет остаются недостаточными. Россия опережает Запад по темпам производства. По оценкам экспертов, только Россия ежегодно производит больше баллистических ракет, чем США производят противоракет PAC-3, а для перехвата одной цели часто требуются две ракеты.

По оценкам экспертов, только Россия ежегодно производит больше баллистических ракет, чем США производят противоракет PAC-3, а для перехвата одной цели часто требуются две ракеты. Локализация производства PAC-3 остается под вопросом. Одни эксперты считают, что запуск производства возможен через несколько месяцев при политической поддержке, другие отмечают, что главной проблемой является безопасность производственных площадок в Украине.

Одни эксперты считают, что запуск производства возможен через несколько месяцев при политической поддержке, другие отмечают, что главной проблемой является безопасность производственных площадок в Украине. Freyja может стать собственным ответом на баллистику. В то же время его реальные возможности определят только испытания, хотя эксперты называют это направление одним из самых перспективных.

Уничтожение пусковых установок еще до запуска ракеты может оказаться важной частью защиты. Именно поэтому развитие украинского дальнобойного оружия и баллистики рассматривается как один из ключевых элементов сдерживания российских атак.

Пока антибаллистическими возможностями в Украине обладают американские Patriot с ракетами PAC-3 и франко-итальянские комплексы SAMP/T с новейшими ракетами Aster B1NT. В то же время, их количество остается недостаточным, а мировое производство значительно отстает от темпов выпуска российской баллистики.

РБК-Украина пообщалось с военно-политическим обозревателем Александром Коваленко и военным экспертом Иваном Ступаком о глобальном дефиците антибаллистических систем, перспективах украинского проекта Freyja, возможности локализации производства PAC-3 и роли собственной баллистики в защите страны.

Patriot, SAMP/T и THAAD. Какие системы способны сбивать баллистику

Перехватывать баллистические ракеты в Украине сегодня способны всего две системы – американский Patriot с ракетами PAC-3 и франко-итальянский SAMP/T с ракетами Aster B1NT. Об этом рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Если говорить именно об Украине, то это американский Patriot с ракетами PAC-3 и франко-итальянский SAMP/T с ракетами B1NT. Они способны перехватывать баллистические цели", – говорит эксперт.

В мире существуют и другие системы, в том числе американский THAAD, израильская "Праща Давида" и морская система Aegis, однако они либо недоступны Украине, либо не могут быть использованы в наших условиях, отмечает обозреватель.

Получение THAAD Украиной пока выглядит практически нереальным. Это одна из самых дорогих и дефицитных систем противоракетной обороны в мире, а приоритет в ее поставке имеют традиционные союзники США, объясняет Коваленко.

Главной проблемой сегодня не отсутствие технологий, а банальная нехватка антибалистических систем. К такому дефициту привело, что страны Запада годами недооценивали масштабы будущей угрозы, считает Иван Ступак.

"Балистика давно есть у России, Ирана и Северной Кореи. А Запад годами больше занимался совсем другими вопросами. Теперь оказалось, что собственных возможностей для противодействия таким угрозам у многих стран просто нет", – отмечает эксперт.

Россия производит больше баллистики, чем Запад – противоракет

Одной из главных причин дефицита стала разница между темпами производства наступательного и оборонительного вооружения. Только Россия сегодня производит больше баллистических ракет, чем США производят противоракет PAC-3, говорит Коваленко.

"Lockheed Martin производит около 700 ракет PAC-3 в год. В то же время Россия производит более тысячи баллистических ракет 9М723 для ОТРК "Искандер-М". Но для гарантированного перехвата одной такой ракеты необходимо минимум две PAC-3", – уточняет военный обозреватель.

Таким образом, только для борьбы с годовым производством "Искандеров" требуется около двух тысяч американских противоракет. Дополнительно PAC-3 по американской лицензии производит японская Mitsubishi Heavy Industries, однако ее годовой выпуск составляет всего около 70 ракет.

"Иногда Киеву не хватает даже 70 противоракет на одну ночь массированной атаки. Именно поэтому проблема критическая не только для Украины, но и для всего мира", – говорит Коваленко.

Юридические ограничения также остаются серьезным препятствием. Япония производит PAC-3 по американской лицензии, потому не может самостоятельно передавать их Украине без согласования с США. Теоретически возможен многоступенчатый реэкспорт через третьи страны при условии получения всех необходимых разрешений, однако такой механизм не реализован.

Южная Корея также не рассматривается как реальный источник снабжения противоракетами. Это связано как с действующими экспортными ограничениями Сеула, так и с необходимостью хранить собственные запасы из-за постоянной угрозы КНДР.

Еще медленнее PAC-3 производятся ракеты для франко-итальянских комплексов SAMP/T, отмечает Коваленко.

"Количество новых комплексов также ограничено. Западные страны десятилетиями не готовились к такому масштабному использованию баллистического оружия, хотя хорошо известно, что Россия, Иран и Северная Корея системно инвестируют именно в это направление", – говорит он.

По оценке обозревателя, Россия продолжает наращивать производство нескольких типов баллистических ракет. Если Искандер-М выпускают темпом около трех единиц в сутки или более тысячи в год, то ракеты 48Н6ДМ для комплексов С-400, которые все чаще применяются для ударов по наземным целям, производятся примерно по две единицы в сутки – около 600-700 в год.

В то же время точных данных о производстве "Кинжалов", Х-22/32, "Ониксов" и других типов баллистического вооружения пока нет. По словам Коваленко, в значительной степени это зависит от поставок импортных компонентов, которые Россия получает в обход санкций.

Может ли Украина сама производить PAC-3

Одним из вариантов решения проблемы в последнее время называют локализацию производства американских противоракет PAC-3 в Украине. Такую возможность публично обсуждали президент Украины Владимир Зеленский и президент Дональд Трамп. В то же время, после ряда заявлений американской стороны перспективы этого проекта остаются неопределенными.

Главным препятствием на этом этапе есть не технологии, а политические решения, считает Александр Коваленко. По его мнению, в отсутствие бюрократических препятствий организовать производство в Украине вполне реально.

"Если не будет бюрократических преград ни со стороны партнеров, ни внутри Украины, то примерно через полгода производство может стартовать", – убежден эксперт.

Речь идет не о больших серийных объемах, однако первые ракеты по его оценке вполне реально начать выпускать уже на начальном этапе.

Иван Ступак оценивает перспективы гораздо более сдержанно. По его мнению, даже получение лицензии не решает главную проблему – безопасность производства.

"Сегодня нет ни одного квадратного сантиметра территории Украины, который бы ни находился в зоне досягаемости российских ударов - дронами, крылатыми или баллистическими ракетами", – говорит Ступак.

Поэтому более реалистичным вариантом он называет размещение производственных площадок в странах Европейского Союза. Там уже необходима инфраструктура, однако даже в таком случае остаются вопросы передачи технологий и комплектующих.

Freyja – шанс Украины создать собственную антибаллистику

Параллельно с переговорами по западным системам Украина работает над своим решением. Речь идет об общем украинско-европейском проекте Freyja от компании Fire Point, который может стать первой отечественной системой борьбы с баллистическими целями.

Первые результаты могут появиться в ближайшее время, если не возникнет задержек с поставкой компонентов от партнеров, считает Александр Коваленко.

"По наиболее оптимистическому сценарию уже примерно через полгода можно говорить о первом боевом дежурстве", – отмечает эксперт.

Впрочем, он отмечает, что все будет зависеть от снабжения радаров, систем управления огнем, средств сопровождения целей и других компонентов, которые должны работать как единый комплекс. Оценивать реальные возможности Freyja пока рано, только испытания покажут, какие баллистические цели система сможет гарантированно перехватывать, отмечает Коваленко.

В то же время, он обращает внимание на основу самой ракеты. Проект использует модернизированную ракету 5В55, последние советские модификации которой уже могли перехватывать баллистические цели. Если современные технологии существенно расширили его возможности, потенциал комплекса может быть очень высоким.

Иван Ступак также называет Freyja одним из самых перспективных направлений развития украинской антибаллистики, хотя призывает не ожидать быстрого результата. По его мнению, сегодня существует три реалистических пути усиления защиты Украины: масштабное увеличение производства американских PAC-3, развитие франко-итальянской системы SAMP/T и общий украинско-европейский проект Freyja.

"Да, это самый длинный путь, но он позволяет Украине перестать полностью зависеть от импорта", – убежден эксперт.

Можно ли уничтожать российскую баллистику еще до запуска

Кроме развития систем противовоздушной обороны эксперты называют еще один способ борьбы с баллистическими ударами – уничтожение пусковых установок еще до момента запуска ракеты. Именно поэтому Украина в последнее время все более активно развивает собственные дальнобойные средства поражения.

Такой сценарий вполне реален, однако для его реализации нужна максимальная координация между всеми средствами разведки и поражения, объясняет Александр Коваленко.

"Необходимо выявить пусковую установку еще на этапе выдвижения или подготовки к пуску и нанести удар буквально в течение считанных минут", – отмечает Коваленко.

По его словам, именно поэтому Украине нужна собственная баллистика, которая позволит наносить удары практически мгновенно после обнаружения цели.

Активная оборона может стать одним из ключевых элементов будущей системы защиты, соглашается Иван Ступак. Если есть информация о подготовке запуска, лучшее решение – уничтожить самую пусковую установку еще до старта ракеты.

В то же время, именно развитие украинских баллистических ракет, по его мнению, может стать одним из самых эффективных инструментов сдерживания российских атак.

"Надеюсь, что украинские программы, о которых в последнее время много говорят, действительно перейдут от заявлений к серийному производству", – говорит Ступак.

Дефицит антибаллистики станет проблемой еще на многие годы

Несмотря на активное наращивание производства в США и Европе, в ближайшие годы дефицит противоракет вряд ли исчезнет. По мнению экспертов, мировая оборонная промышленность десятилетиями ориентировалась на локальные конфликты, а не на масштабную войну с массовым применением баллистических ракет.

Мероприятие уже увеличивает инвестиции в производство Patriot, SAMP/T и других систем, однако этот процесс требует времени. Именно поэтому, сходятся во мнении собеседники РБК-Украина, даже при самом оптимистическом сценарии в ближайшие годы полностью закрыть украинское небо только средствами противоракетной обороны практически невозможно.

Решение проблемы потребует одновременного развития нескольких направлений – наращивания производства западных противоракет, создания собственных систем типа Freyja и развития украинского дальнобойного вооружения, способного уничтожать российские пусковые установки еще до запуска ракет.