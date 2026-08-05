ua en ru
Ср, 05 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Украина будет уничтожать баллистические установки россиян, - Зеленский

17:58 05.08.2026 Ср
2 мин
Таким образом удастся уменьшить вражеские удары по украинцам
aimg Валерий Ульяненко
Украина будет уничтожать баллистические установки россиян, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Украина будет уничтожать пусковые установки российских окупантов, чтобы уменьшить таким образом удары по украинским городам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время заседания СНБО.

Глава государства подчеркнул, что украинские военные знают, что им нужно уничтожать вражеские пусковые установки и таким образом уменьшить удары по Украине, по стратегически важной инфраструктуре и гражданскому населению.

"Они этим занимаются и будут делать", - подчеркнул президент.

Напомним, в ночь на 5 августа россияне совершили массированную комбинированную атаку на Украину, выпустив 28 ракет и 115 ударных беспилотников. Несмотря на работу сил ПВО, перехватить баллистические ракеты не удалось.

Главной целью окупантов стала Киевская область. В столице последствия обстрела были зафиксированы в Голосеевском, Оболонском, Деснянском и Святошинском районах.

В результате атаки были повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Кроме того, возникли пожары на складских помещениях. В Голосеевском районе также произошла утечка аммиака, которую оперативно ликвидировали.

Повреждения получили и объекты компаний "Эпицентр", ROZETKA и "Новая почта".

Отметим, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко подчеркнул, что уменьшить интенсивность российских обстрелов можно только путем усиления ударов по территории России.

Детальнее о последствиях ночной атаки РФ на Киев и область - читайте в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Российская Федерация Война в Украине Ракеты
Новости
Под огнем "Эпицентр", ROZETKA и "Новая почта": что известно об ударе РФ по Киеву и области
Под огнем "Эпицентр", ROZETKA и "Новая почта": что известно об ударе РФ по Киеву и области
Аналитика
"Адские санкции" Грэма. Будут ли США усиливать давление на российскую нефть
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Адские санкции" Грэма. Будут ли США усиливать давление на российскую нефть