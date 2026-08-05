Украина будет уничтожать баллистические установки россиян, - Зеленский

Украина будет уничтожать пусковые установки российских окупантов, чтобы уменьшить таким образом удары по украинским городам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время заседания СНБО.

Глава государства подчеркнул, что украинские военные знают, что им нужно уничтожать вражеские пусковые установки и таким образом уменьшить удары по Украине, по стратегически важной инфраструктуре и гражданскому населению.

"Они этим занимаются и будут делать", - подчеркнул президент.

Напомним, в ночь на 5 августа россияне совершили массированную комбинированную атаку на Украину, выпустив 28 ракет и 115 ударных беспилотников. Несмотря на работу сил ПВО, перехватить баллистические ракеты не удалось.

Главной целью окупантов стала Киевская область. В столице последствия обстрела были зафиксированы в Голосеевском, Оболонском, Деснянском и Святошинском районах.

В результате атаки были повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Кроме того, возникли пожары на складских помещениях. В Голосеевском районе также произошла утечка аммиака, которую оперативно ликвидировали.