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РФ накопила сотни баллистических ракет, а уничтожить пусковые крайне сложно, - "Флеш"

21:34 05.08.2026 Ср
2 мин
Главная проблема, как оказалось, вовсе не в количестве ракет
aimg Анастасия Никончук
РФ накопила сотни баллистических ракет, а уничтожить пусковые крайне сложно, - "Флеш" Фото: ракеты (Telegram-канал Владимира Зеленского)
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Россия располагает значительным запасом баллистических ракет, продолжая наращивать их производство. При этом уничтожение пусковых установок "Искандеров" остается крайне сложной задачей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника президента Украины Сергея "Флеша" Бескрестнова.

Советник президента Украины по вопросам технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что Россия располагает запасом в несколько сотен баллистических ракет и способна регулярно пополнять этот арсенал за счет собственного производства.

По его словам, ежемесячно российская промышленность выпускает около 60-70 ракет комплекса "Искандер". Кроме того, продолжается производство баллистических ракет к С-400, а также ракет "Циркон". В совокупности, отметил Бескрестнов, речь может идти примерно о 100-150 новых ракетах в месяц.

"Россияне могут применять по нам до 100 баллистических ракет каждого месяца", - сказал он.

Почему их сложно уничтожить

По словам Бескрестнова, одной из главных проблем остается поражение пусковых установок "Искандер".

Он пояснил, что перед запуском они находятся в движении около пяти часов и выстраивают маршрут таким образом, чтобы минимизировать риск обнаружения со спутников.

"Поймать "Искандер" на марше или возле позиции, где он разворачивается, очень сложно", - отметил советник президента.

Он также добавил, что не менее сложной задачей является нанесение ударов по производству этих ракет. По словам Бескрестнова, соответствующие мощности находятся глубоко под землей, а санкционное давление практически не влияет на выпуск "Искандеров", поскольку этот комплекс, как утверждает эксперт, производится преимущественно из российских комплектующих и электроники.

Украина регулярно предупреждает о сохраняющейся угрозе применения Россией баллистических ракет. Для их перехвата используются системы противовоздушной обороны, однако защита от такого типа вооружения требует достаточного количества современных зенитных комплексов и ракет-перехватчиков.

Напоминаем, что по оценке внештатного советника президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова, Россия сохраняет возможность регулярно применять против Украины баллистические ракеты и продолжит наносить удары по объектам бизнеса, складам и производственным предприятиям. По его словам, такая тактика остается одной из составляющих российского давления.

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