Хуситы атаковали два корабля в Красном море. В США заявили о сбитии одной ракеты

С территории Йемена хуситы запустили шесть противокорабельных баллистических ракет в направлении двух коммерческих судов в южной части Красного моря и Аденского залива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) Центрального командования Вооруженных Сил США (CENTCOM).

По данным американских военных, ракетная атака произошла дважды в течение 6 февраля, ее осуществили "боевики платить, поддерживаемые Ираном".

Отмечается, что три ракеты пытались поразить балкер под флагом Маршалловых островов MV Star Nasia, принадлежащего и эксплуатируемого Грецией. Судно следовало через Аденский залив.

"Приблизительно в 3:20 ночи (по арабскому времени, - ред.) MV Star Nasia сообщила о взрыве вблизи корабля, который нанес незначительные повреждения, но никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Позже еще одна баллистическая ракета попала в воду вблизи этого корабля, не нанеся ему повреждений.

А третья ракета хуситов была перехвачена и сбита американским эскадренным миноносцем USS Laboon (DDG 58), действовавшим вблизи греческого судна. В Центркоме США добавили, что корабль MV Star Nasia не потерял возможности передвижения и направился к месту назначения.

"Остальные три (ракеты), вероятно, были нацелены на MV Morning Tide, грузовое судно, принадлежащее Великобритании под флагом Барбадоса, работающего в южной части Красного моря", – передали военные США.

Эти три ракеты хуситов "безрезультатно" попали в воду вблизи корабля. MV Morning Tide продолжает свое путешествие и "не сообщает о пострадавших или повреждениях", добавили в Центркоме США.

Атаки хуситов на корабле в Красном море

Напомним, с ноября прошлого года в Красном море продолжаются атаки йеменских хуситов на торговые суда, связанные с Израилем. В январе террористическая группировка нанесла наибольший удар. Военные США и Британии отразили атаку в Красном море.

В начале января США и Британия нанесли мощные удары по целям, связанным с хуситами в Йемене. Это явилось ответом на постоянные атаки хуситов на гражданские суда в Красном море.

28 января сообщалось, что в Красном море беспилотник хуситов атаковал британский военный корабль, а уже на следующий день йеменские хуситы сообщили, что они якобы атаковали американский эсминец. Однако в Пентагоне опровергли заявление боевиков.

Перед этим 6 февраля сообщалось, что британское грузовое судно подверглось нападению хуситов в Красном море.