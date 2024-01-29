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Хуситы утверждают, что атаковали военный корабль США. В Пентагоне опровергли

США, Понедельник 29 января 2024 15:58
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Хуситы утверждают, что атаковали военный корабль США. В Пентагоне опровергли Фото: американский эсминец USS Lewis B. Puller (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

Йеменские хуситы заявили, что в понедельник, 29 января, они якобы атаковали эсминец Военно-морских сил США. Однако в Пентагоне опровергли эту информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Хуситы утверждают, что атаковали ракетой американский эсминец USS Lewis B. Puller, используемый в качестве десантной базы.

Отмечается, что корабль находился в Аравийском море в пределах американских усилий по пресечению нападений хуситов на коммерческое судоходство в Красном море и в Аденском заливе.

Представитель Минобороны США на условиях анонимности рассказал, что сообщений о нападении на эсминец не было.

Он также отметил, что ранее хуситы уже запускали ракеты, которые не достигали намеченной цели, а падали на сушу или в море.

Приступы хуситов на корабле в Красном море

С ноября в Красном море продолжаются атаки йеменских хуситов на торговые суда, имеющие связи с Израилем. В январе террористическая группировка нанесла наибольший удар. Военные США и Британии отразили атаку в Красном море.

В начале января США и Великобритания нанесли мощные удары по целям, связанным с хуситами в Йемене. Это стало ответом на постоянные атаки хуситов на гражданские суда в Красном море.

Вчера сообщалось, что в Красном море беспилотник хуситов атаковал британский военный корабль.

Кто такие хуситы и почему они нападают на корабли - читайте в нашем материале РБК-Украина.

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