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Хуситы совершили атаку в Красном море на корабль США с гуманитарной помощью

Среда 21 февраля 2024 09:21
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Хуситы совершили атаку в Красном море на корабль США с гуманитарной помощью Фото: балкер Sea Champion (twitter.com/Worldnews_Media)
Автор: Валерия Полищук

Хуситы совершили атаку на американский корабль, который перевозил гуманитарную помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центрального командования США в Twitter.

Инцидент произошел 19 февраля.

"Поддерживаемые Ираном террористы хуситы выпустили две противокорабельные баллистические ракеты по балкеру Sea Champion под греческим флагом, принадлежащему США и направлявшемуся в порт Аден в Йемене", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что одна из ракет взорвалась рядом с судном, причинив незначительные повреждения.

"Тем не менее, экипаж судна продолжил следовать своим курсом к конечной цели: доставке зерна в Аден (Йемен) на благо йеменского народа", - говорится в сообщении.

В Центральном командовании США отметили, что за последние пять лет судно Sea Champion 11 раз доставляло гуманитарную помощь в Йемен.

"Агрессия хуситов в регионе усугубила и без того высокий уровень нужды в пострадавшем от конфликта Йемене, который остается одним из крупнейших гуманитарных кризисов в мире: почти 80% всего населения страны нуждается в гуманитарной помощи. Мы привержены противодействию злонамеренной деятельности хути, которая напрямую угрожает импорту продовольствия и гуманитарной помощи в Йемен", - говорится в сообщении.

Операция США из-за атаки хуситов на корабле в Красном море

С ноября прошлого года в Красном море продолжаются атаки йеменских хуситов на торговые суда, связанные с Израилем. В январе террористическая группировка нанесла наибольший удар. Военные США и Британии отразили атаку в Красном море.

В начале января США и Британия нанесли мощные удары по целям, связанным с хуситами в Йемене. Это стало ответом на постоянные атаки хуситов на гражданские суда в Красном море.

28 января сообщалось, что в Красном море беспилотник хуситов атаковал британский военный корабль, а уже на следующий день йеменские хуситы сообщили, что они якобы атаковали американский эсминец. Однако в Пентагоне опровергли заявление боевиков.

Уже 7 февраля с территории Йемена хуситы запустили 6 противокорабельных баллистических ракет в направлении двух коммерческих судов в южной части Красного моря и Аденского залива. Они не причинили вреда для судов, а одна из ракет была перехвачена и сбита военными США.

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