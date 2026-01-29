Пропал свет или интернет на экзамене? В МВД объяснили, что делать кандидатам в водители
В Главном сервисном центре МВД Украины рассказали, что делать кандидатам в водители, если во время сдачи теоретического экзамена пропал свет или интернет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЦ МВД.
Считается ли экзамен сданным или проваленным
Украинцам напомнили, что во время сдачи теоретического экзамена в сервисных центрах Министерства внутренних дел возможны непредсказуемые технические обстоятельства, в частности:
- исчезновение электроэнергии;
- исчезновение интернет-соединения.
Подчеркивается, что в таких случаях экзамен не считается:
- ни сданным;
- ни проваленным.
Что происходит, если исчезает свет или интернет
В ГСЦ МВД объяснили, что в случае, если во время прохождения теоретического экзамена исчезает свет или интернет, - экзамен приостанавливается автоматически.
При этом после восстановления электроснабжения или интернет-сети кандидат в водители может продолжить сдачу экзамена.
"Сервисные центры МВД работают над тем, чтобы даже в сложных условиях обеспечить гражданам равные, прозрачные и комфортные условия получения государственных услуг", - отметили в ГСЦ.
Нужно ли платить за теоретический экзамен повторно
Гражданам сообщили также, что в такой ситуации повторная уплата средств за сдачу теоретического экзамена не осуществляется.
"В дальнейшем экзамен происходит без дополнительной повторной оплаты за сам экзамен по теории", - констатировали в ГСЦ МВД.
Платить за экзамен еще раз в случае отключения - не нужно (инфографика: hsc.gov.ua)
Уточняется, что оплатить административную услугу и бланк водительского удостоверения можно:
- в сервисном центре МВД;
- после получения от администратора реквизитов для оплаты.
В завершение украинцам напомнили, что консультацию насчет услуг сервисных центров МВД можно получить:
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине начали действовать обновленные тестовые вопросы для сдачи теоретического экзамена по Правилам дорожного движения (ПДД) в сервисных центрах МВД.
Кроме того, мы объясняли, сколько экзаменов нужно сдать, чтобы получить в правах две категории
Читайте также, почему выпускникам автошкол в Украине больше не дают свидетельства (что изменилось для будущих водителей).