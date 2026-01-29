ua en ru
Пропал свет или интернет на экзамене? В МВД объяснили, что делать кандидатам в водители

Четверг 29 января 2026 09:52
UA EN RU
Пропал свет или интернет на экзамене? В МВД объяснили, что делать кандидатам в водители На теоретическом экзамене в ГСЦ МВД может исчезнуть свет или интернет (фото: facebook.com/hsc.gov.ua)
Автор: Ирина Костенко

В Главном сервисном центре МВД Украины рассказали, что делать кандидатам в водители, если во время сдачи теоретического экзамена пропал свет или интернет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЦ МВД.

Считается ли экзамен сданным или проваленным

Украинцам напомнили, что во время сдачи теоретического экзамена в сервисных центрах Министерства внутренних дел возможны непредсказуемые технические обстоятельства, в частности:

  • исчезновение электроэнергии;
  • исчезновение интернет-соединения.

Подчеркивается, что в таких случаях экзамен не считается:

  • ни сданным;
  • ни проваленным.

Что происходит, если исчезает свет или интернет

В ГСЦ МВД объяснили, что в случае, если во время прохождения теоретического экзамена исчезает свет или интернет, - экзамен приостанавливается автоматически.

При этом после восстановления электроснабжения или интернет-сети кандидат в водители может продолжить сдачу экзамена.

"Сервисные центры МВД работают над тем, чтобы даже в сложных условиях обеспечить гражданам равные, прозрачные и комфортные условия получения государственных услуг", - отметили в ГСЦ.

Нужно ли платить за теоретический экзамен повторно

Гражданам сообщили также, что в такой ситуации повторная уплата средств за сдачу теоретического экзамена не осуществляется.

"В дальнейшем экзамен происходит без дополнительной повторной оплаты за сам экзамен по теории", - констатировали в ГСЦ МВД.

Пропал свет или интернет на экзамене? В МВД объяснили, что делать кандидатам в водителиПлатить за экзамен еще раз в случае отключения - не нужно (инфографика: hsc.gov.ua)

Уточняется, что оплатить административную услугу и бланк водительского удостоверения можно:

  • в сервисном центре МВД;
  • после получения от администратора реквизитов для оплаты.

В завершение украинцам напомнили, что консультацию насчет услуг сервисных центров МВД можно получить:

  • либо по телефону (044) 290-19-88;
  • либо на страницах Главного сервисного центра МВД в Facebook и Instagram.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине начали действовать обновленные тестовые вопросы для сдачи теоретического экзамена по Правилам дорожного движения (ПДД) в сервисных центрах МВД.

Кроме того, мы объясняли, сколько экзаменов нужно сдать, чтобы получить в правах две категории

Читайте также, почему выпускникам автошкол в Украине больше не дают свидетельства (что изменилось для будущих водителей).

