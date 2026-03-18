Ограничат только "Интерсити"? Какие поезда из Киева в Харьков будут ходить по графику

В компании рассказали, повлияют ли перебои с электричеством на другие рейсы в Харьков, которые не "Интерсити".

"Сейчас из-за отсутствия напряжения в электросети ограничиваются исключительно поезда типа "Интерсити". Поезда, которые курсируют под тепловозом, продолжат курсировать и в дальнейшем", - рассказали в "УЗ".

Напомним, "Укрзализныця" временно ограничила движение скоростных поездов "Интерсити" в Харьков, поэтому пассажирам следует пересмотреть план своих путешествий.

Представитель Южной железной дороги рассказал, что ограничения касаются всех поездов "Интерсити" в Харьков и стартуют с сегодняшнего дня - со среды, 18 марта. В "УЗ" выразили надежду, что курсирование будет восстановлено до конца марта.

Удары по железной дороге Украины

Напомним, 14 марта дрон российских оккупантов атаковал пассажирский поезд на Сумщине - он попал в хвостовой тепловоз состава сообщением Смородино - Ворожба. В результате обстрела пострадавших среди пассажиров и железнодорожников нет, поскольку они были оперативно эвакуированы.

В тот же день россияне нанесли удар беспилотником по пригородному поезду на Харьковщине. Ранения получили машинист и его помощник.