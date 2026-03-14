ua en ru
Сб, 14 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне атаковали пригородный поезд на Харьковщине, есть раненые (фото)

09:13 14.03.2026 Сб
1 мин
Есть ли среди пострадавших пассажиры?
aimg Татьяна Степанова
Россияне атаковали пригородный поезд на Харьковщине, есть раненые (фото) Фото: россияне атаковали пригородный поезд на Харьковщине (t.me/OleksiiKuleba)

Российские войска ночью 14 марта нанесли удар дроном по пригородному поезду в Харьковской области. Пострадали машинист и его помощник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.

Читайте также: Под ударом Киев, Сумы и Запорожская область: все о ночной атаке РФ на Украину

"На Харьковщине армия РФ попала беспилотником в пригородный поезд. Пассажиры не пострадали", - сообщил Кулеба.

Однако, по его словам, машинист и его помощник получили осколочные ранения. Медики оказали им необходимую помощь на месте.

Также поврежден тепловоз, который использовался из-за отсутствия напряжения в контактной сети.

Фото: последствия удара РФ по пригородному поезду на Харьковщине (t.me/OleksiiKuleba)

Вице-премьер отметил, что несмотря на удары, эвакуации пассажиров из-за угрозы обстрелов и повреждения инфраструктуры, поезда "Укрзализныци" продолжают движение.

Обстрел Украины 14 марта

Напомним, российские войска в ночь на 14 марта осуществили комбинированный удар по Украине. Несколько серий мощных взрывов прозвучало в Киеве, а также под атакой были по меньшей мере Сумы и Запорожская область.

Также известно о пострадавших в Киевской области.

Подробнее о ночной атаке РФ на Украину - в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Укрзализныця Харьков Война в Украине Атака дронов Поезда
Новости
Комбинированный удар по Киевщине: повреждены общежитие, дома, есть жертвы
Аналитика
