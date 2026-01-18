ua en ru
"Найти и уничтожить": разведчики ГУР показали рейд в тыл оккупантов под Лиманом

Украина, Воскресенье 18 января 2026 12:07
"Найти и уничтожить": разведчики ГУР показали рейд в тыл оккупантов под Лиманом
Автор: Наталья Кава

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало архивные кадры боевой работы спецподразделения "Артан" на Лиманском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

Как сообщается, во время рейда вглубь позиций противника украинские разведчики провели зачистку нескольких укрытий оккупантов. В результате операции подразделение также пополнило обменный фонд российскими военнослужащими.

На видео зафиксированы динамические эпизоды боевой работы спецназовцев во время выполнения задания.

В ГУР отмечают, что подобные рейды являются частью системной работы по ослаблению позиций противника на восточном направлении.

Ситуация на фронте

Ранее начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что стали известны планы российских войск на январь. По его словам, оккупанты пытаются обойти Волчанск и продвинуться в направлении Лимана.

Также он отмечал, что противник усилил давление в Купянском районе, однако все попытки прорваться непосредственно к городу терпят поражение. Силы обороны полностью контролируют обстановку и срывают инфильтрационные действия врага.

Командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко, комментируя ситуацию в Покровске, отметил, что украинские подразделения накапливают силы для контрштурмовых действий, хотя сложные погодные условия существенно усложняют ведение боев.

В то же время украинские военные удерживают контроль над северной частью Покровска и сдерживают противника на подступах к Мирнограду.

