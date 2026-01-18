"Знайти і знищити": розвідники ГУР показали рейд в тил окупантів під Лиманом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

У ГУР зазначають, що подібні рейди є частиною системної роботи з послаблення позицій противника на східному напрямку.

На відео зафіксовано динамічні епізоди бойової роботи спецпризначенців під час виконання завдання.

Як повідомляється, під час рейду вглиб позицій противника українські розвідники провели зачистку кількох укриттів окупантів. У результаті операції підрозділ також поповнив обмінний фонд російськими військовослужбовцями.

Ситуація на фронті

Раніше начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що стали відомі плани російських військ на січень. За його словами, окупанти намагаються обійти Вовчанськ і просунутися у напрямку Лимана.

Також він зазначав, що противник посилив тиск у Куп’янському районі, однак усі спроби прорватися безпосередньо до міста зазнають поразки. Сили оборони повністю контролюють обстановку та зривають інфільтраційні дії ворога.

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, коментуючи ситуацію в Покровську, наголосив, що українські підрозділи накопичують сили для контрштурмових дій, хоча складні погодні умови суттєво ускладнюють ведення боїв.

Водночас українські військові утримують контроль над північною частиною Покровська та стримують противника на підступах до Мирнограда.