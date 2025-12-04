Нашел "виновных": Путин сделал циничное заявление о прекращении войны в Украине

"Мирный план" и "хотелки" Путина

Отметим, что в этом же интервью Путин публично размечтался, что Россия "в любом случае" захватит Донбасс, а также южные и восточные области Украины. Диктатор цинично заявил, что Киев, мол, "выбрал воевать".

Также он заявил, что отклонил часть мирных предложений США по Украине, а всего в американском "мирном плане" теперь 27 пунктов, разделенных на четыре пакета. Последнее заявление подтверждается данными СМИ: мирный план для Украины действительно разделен на четыре пакета, но непосредственно Украины там касается только один из них.

Путин стал таким храбрым после того, как спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф вместе с зятем американского президента Джаредом Кушнером 2 декабря прилетели в Москву. Там они в течение пяти часов обсуждали модернизированный Украиной и Европой американский мирный план.

После встречи путинский советник Юрий Ушаков заявил, что компромисса еще нет, но работа продолжается. После этого пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков заявил, что Кремль якобы не отвергал предложений США.