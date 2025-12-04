ua en ru
Путин угрожает "любым путем" захватить Донбасс и другие территории Украины

Четверг 04 декабря 2025 09:18
UA EN RU
Путин угрожает "любым путем" захватить Донбасс и другие территории Украины Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия "в любом случае" захватит Донбасс, а также южные и восточные области Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина, которое цитируют российские СМИ.

Российский диктатор цинично заявил, что Москва предлагала Украине "вывести войска с Донбасса и не начинать военных действий", но "Киев выбрал воевать".

"Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию - военным или другим путем", - сказал Путин.

Стоит отметить, что российский диктатор употребляет слово "Новороссия" для обозначения южных и восточных областей Украины.

Переговоры о мирном плане США

Напомним, в ноябре США представили новый мирный план по завершению войны в Украине. В первоначальной версии он включал 28 пунктов, однако затем их сократили.

23 и 30 ноября между делегациями США и Украины прошли консультации, чтобы доработать документ и сделать его более выгодным для Киева.

Первая встреча состоялась в Женеве, вторая - во Флориде.

2 декабря спецпредставитель США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер прибыли в Москву, чтобы обсудить с российским диктатором Владимиром Путиным доработанный документ.

После встречи помощник Путина Юрий Ушаков, заявил, что компромисс пока не найден, но стороны готовы работать дальше.

Кроме того, он сообщил, что американская делегация передала еще 4 документа по завершению войны.

Формулировки Ушакова были восприняты как отказ Путина от мирного плана США. Но представитель Кремля Дмитрий Песков на следующий день утверждал, что это якобы не так.

Также по данным Associated Press, уже сегодня, 4 декабря, Уиткофф и Кушнер проведут новую встречу с главой украинской делегации на переговорах Рустемом Умеровым.

