Значимая сила Европы. В украинских бригадах более 100 танковых батальонов, - Зеленский

Киев, Понедельник 15 сентября 2025 15:35
Значимая сила Европы. В украинских бригадах более 100 танковых батальонов, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских танкистов (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

В украинских боевых бригадах уже действует более 100 танковых батальонов. Речь об опытных подразделениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Facebook.

Глава украинского государства отметил, что храбрость и меткость украинских воинов-танкистов, огневая мощь и маневренность танков имеют значение для защиты украинских позиций и уничтожения оккупантов и их укреплений.

"В общей сложности в наших боевых бригадах действуют более 100 танковых батальонов, и это все опытные подразделения - значимая танковая сила Европы. Воины, которыми мы гордимся. Опыт, которому Украина готова учить наших партнеров", - подчеркнул президент.

Он уточнил, что наградил лучших украинских танкистов, которые проявили себя в защите украинского государства и позиций.

Танковый батальон

Стоит заметить, что в разных армиях структура может отличаться, но обычно танковый батальон включает:

  • 30-40 танков;
  • подразделения обеспечения - связь, ремонт, снабжение, разведка, медслужба.

Танковый батальон выполняет ключевые боевые задачи: он способен вести наступательные и оборонительные действия, прорывать оборону противника, поддерживать пехоту и другие подразделения. Кроме того, такие части применяются для контратак и прикрытия стратегически важных направлений.

По численности танковый батальон обычно насчитывает от 300 до 500 военнослужащих. Конкретное количество зависит от страны и организационной структуры вооруженных сил.

К слову, в июле стало известно, что Канада предоставит 15 млн долларов на ремонт украинских танков Leopard 2.

