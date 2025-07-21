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Канада выделит 15 млн долларов на ремонт украинских танков Leopard 2

Понедельник 21 июля 2025 20:18
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Канада выделит 15 млн долларов на ремонт украинских танков Leopard 2 Фото: Канада выделит 15 млн долларов на ремонт украинских танков Leopard 2 (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Канада выделит 20 млн канадских долларов (около 15 млн долларов США) на ремонт и обслуживание украинских танков Leopard 2 в Польше.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Канады Дэвид Макгинти во время заседания "Рамштайна".

Макгинти объявил, что Канада пожертвует дополнительные 20 млн долларов на поддержку центра технического обслуживания и ремонта танков Leopard 2 в Польше.

Этот взнос поступает из инвестиций правительства Канады в 2025-2026 годах, направленных на военную помощь Украине.

Глава Минобороны также подтвердил объявленное в июне премьер-министром Канады Марком Карни выделение еще 2 млрд канадских долларов (1,48 млрд долларов США) на военную помощь Украине.

Таким образом, с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Канада объявила о выделении Украине военной помощи на общую сумму 6,5 млрд канадских долларов (около 5 млрд долларов США).

"Рамштайн"

Напомним, сегодня, 21 июля, состоялась 29-я встреча Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн"). Она объединила 52 страны и организации.

Встречу возглавили министр обороны Великобритании Джон Гили и министр обороны Германии Борис Писториус.

В заседании, в частности, участвовали министр обороны США Пит Хегсет, командующий Европейского командования ВС США и верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич и генсек НАТО Марк Рютте.

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль перечислил ключевые решения партнеров:

  • США - запускают совместно с НАТО новый механизм, который позволит европейским странам закупать американское вооружение для Украины. Обсуждены конкретные параметры этой инициативы. Германия уже присоединяется к поставке пяти систем Patriot, их должны передать вскоре;
  • Германия - передает более 200 000 снарядов для систем Gepard, а также финансирует закупку украинских дальнобойных дронов;
  • Канада - продолжит участие в финансировании украинского ОПК через "датскую модель" и выделяет 20 млн канадских долларов (более 14,6 млрд долларов США) на обслуживание украинских танков;
  • Нидерланды - предоставляют 200 млн евро на дроны-перехватчики и 125 млн евро на обслуживание самолетов F-16;
  • Норвегия - в 2025 году в целом выделила 1 млрд евро на закупку дронов, из них 400 млн - на закупку у украинского ОПК;
  • Швеция - готовит новый пакет со средствами ПВО, артиллерией и техникой.

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