Значима сила Європи. В українських бригадах понад 100 танкових батальйонів, - Зеленський

Київ, Понеділок 15 вересня 2025 15:35
Фото: президент України Володимир Зеленський привітав українських танкістів (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

В українських бойових бригадах уже діє понад 100 танкових батальйонів. Мова про досвідчені підрозділи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Facebook.

Голова української держави зазначив, що хоробрість і влучність українських воїнів-танкістів, вогнева міць і маневреність танків мають значення для захисту українських позицій і знищення окупантів та їхніх укріплень.

"Загалом у наших бойових бригадах діють понад 100 танкових батальйонів, і це все досвідчені підрозділи - значуща танкова сила Європи. Воїни, якими ми пишаємося. Досвід, якого Україна готова навчати наших партнерів", - наголосив президент.

Він уточнив, що нагородив найкращих українських танкістів, які проявили себе в захисті української держави і позицій.

Танковий батальйон

Варто зауважити, що в різних арміях структура може відрізнятися, але зазвичай танковий батальйон включає:

  • 30-40 танків;
  • підрозділи забезпечення - зв'язок, ремонт, постачання, розвідка, медслужба.

Танковий батальйон виконує ключові бойові завдання: він здатний вести наступальні та оборонні дії, проривати оборону супротивника, підтримувати піхоту та інші підрозділи. Крім того, такі частини застосовуються для контратак і прикриття стратегічно важливих напрямків.

За чисельністю танковий батальйон зазвичай налічує від 300 до 500 військовослужбовців. Конкретна кількість залежить від країни та організаційної структури збройних сил.

До слова, у липні стало відомо, що Канада надасть 15 млн доларів на ремонт українських танків Leopard 2.

