ua en ru
Пт, 27 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Украине ограничивают движение грузовиков и фур: кого и при каких условиях будут останавливать

Пятница 27 июня 2025 07:30
UA EN RU
В Украине ограничивают движение грузовиков и фур: кого и при каких условиях будут останавливать Движение некоторых грузовиков и фур в Украине ограничивают из-за погодных условий (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Учитывая текущие и прогнозируемые погодные условия в Украине вводят временные ограничения движения для тяжеловесного транспорта. Однако некоторых водителей эти сезонные изменения не будут касаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины в Facebook.

При каких условиях движение грузовиков запрещено

Украинцам рассказали, что сезонные ограничения движения для тяжеловесного транспорта вводятся при условии повышения температуры воздуха более +28°C.

"Для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться при температурных показателях воздуха более чем +28 градусов по Цельсию", - подчеркнули в Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры.

Уточняется, что такие ограничения касаются тяжеловесного транспорта:

  • весом более 24 т;
  • нагрузкой на ось более 7 т.

Каких транспортных средств ограничения не касаются

В Госагентстве сообщили также, что введенные сезонные ограничения не касаются транспортных средств:

  • осуществляющих перевозки опасных грузов;
  • осуществляющих перевозки скоропортящихся грузов;
  • осуществляющих перевозки живых животных и птицы;
  • которые связаны с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

"Ограничения установлены законами Украины "О дорожном движении" и "Об автомобильных дорогах" и постановлением КМУ №879 "О мерах по сохранению автомобильных дорог общего пользования", - напомнили гражданам.

Кто и как будет контролировать соблюдение этих требований

За соблюдением водителями весовых параметров и введенных требований будут следить:

  • территориальные подразделения Укртрансбезопасности;
  • соответствующие областные подразделения Национальной полиции Украины.

"На автомобильных дорогах общего пользования государственного значения будут установлены соответствующие запрещающие дорожные знаки и информационные щиты", - рассказали украинцам.

Отмечается, что для временной стоянки транспортных средств будут использоваться площадки:

  • в полосах отвода дорог;
  • возле объектов дорожного сервиса.

"Условия и режим ограничений будут пересматриваться в зависимости от прогнозируемой и фактической температуры воздуха", - добавили в Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры.

В Украине ограничивают движение грузовиков и фур: кого и при каких условиях будут останавливатьПубликация Госагентства (скриншот: facebook.com/agency.for.restoration)

Напомним, ранее движение тяжеловесного автомобильного транспорта начали ограничивать в Киеве. Об условиях установления ограничения движения по столице для грузовиков и фур, а также времени его действия сообщили в КК "Киевавтодор".

Между тем в Украинском гидрометеорологическом центре рассказали, что стоит знать о климатической характеристике июля в Украине и какую погоду второй месяц лета может принести украинцам в этом году.

Читайте также, что будет с погодой в Украине в ближайшее время и правда ли, что июль начнется с жары.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Инфраструктура Автомобильное движение
Новости
У Путина рассказали, когда "определят" дату новых переговоров с Украиной
У Путина рассказали, когда "определят" дату новых переговоров с Украиной
Аналитика
Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу